Laatste ‘Luisteren toegestaan’ in Museumhuis Lucien De Gheus Laurie Bailliu

24 augustus 2020

15u34 0 Poperinge Het laatste optreden van de concertreeks ‘Luisteren toegestaan’ staat donderdag op de agenda. Alejandro Rivas Cottle en Karl Struyf zullen optreden in Museumhuis Lucien De Gheus

Alejandro Rivas Cottle en Karl Struyf brengen samen een luisterconcert met Zuid-Amerikaanse muziek in de tuin van het Museumhuis. Stichting Lucien De Gheus past de vereiste coronamaatregelen toe. Het publiek zit aan tafeltjes, met een hapje en een drankje. Alejandro Rivas is een Boliviaanse componist, werkend vanuit Brussel. Karl Stuyf is een charangospeler en componist en groeide op in Peru. Vooraf inschrijven is verplicht en kan via stichting@luciendegheus.be. Een ticket kost 15 euro en 10 euro voor leden. Overschrijven gebeurt op rekeningnummer: BE 05 0689 0008 7275. Het concert start om 19 uur op donderdag 27 augustus is Museumhuis Lucien De Gheus, Westouterstraat 80 in Poperinge.