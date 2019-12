KWB Poperinge bestaat 75 jaar LBR

11 december 2019

17u39 0 Poperinge KWB (Kristelijke Werknemersbeweging) Poperinge bestaat 75 jaar en dat vieren ze op zaterdag 18 januari 2020 met een aangepaste misviering , filmvoorstelling en feestmaaltijd.

“KWB Poperinge is ontstaan kort na de tweede wereldoorlog , als de Katholieke Werkliedenbond. Als reactie op de socialistische bewegingen”, zegt Luc Devos. “Vooral scholing voor de veelal ongeschoolde arbeiders stond dan hoog in het vaandel. In die tijd waren er ook weinig alternatieve ontspanningsmogelijkheden en dat maakte dat er ook in Poperinge een grote KWB afdeling aanwezig was met zelfs drie afdelingen. Eind de jaren 70 werd dat dan de Christelijke Werknemersbeweging. Ondertussen zijn de tijden sterk veranderd en ook wij hebben gaandeweg ons moeten aanpassen in het veranderende ontspanningslandschap. Bij de meeste gezinnen gaan beide partners werken en blijft er maar weinig tijd over om nog een engagement op te nemen. De vele activiteiten van de kinderen maakt ook dat de vrije tijd voor de ouders meestal beperkt is.”

De KWB probeert nog altijd voor iedereen wat wils aan te bieden. “Vormende momenten rond verkeersveiligheid en recent nog fotograferen met de smartphone blijken een groot succes.” Een dagelijks bestuur van KWB is door de jaren verdwenen. “Als alternatief wordt er nu gewerkt met leden die een bepaalde activiteit op zich nemen en daar dan de verantwoordelijkheid over nemen. Een formule die tot op heden zeer goed werkt.”

Het jubileum wil KWB graag vieren op zaterdag 18 januari 2020. “We starten om 17 uur in de Onze-Lieve-Vrouwekerk met een aangepaste misviering opgeluisterd door Mieke Debacker. Nadien volgt om 18.30 uur een ontvangst op het stadhuis waar onder andere Patrik Pectoor aan de hand van een leuke filmvoorstelling een eigentijdse blik werpt op onze vereniging. Nadien sluiten we af met een feestmaaltijd om 20 uur in restaurant Palace.” Inschrijven voor het feest kan door storting van 60 euro voor leden KWB of 65 euro voor niet-leden KWB op rekening BE68 7785 9007 8034 voor 9 januari. Meer informatie via luc.devos6@gmail.com of 0472/51.44.81.