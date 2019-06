Kunstenfestival Watou zoekt vrijwilligers om kunstwerk te helpen bouwen LBR

09 juni 2019

10u42 0 Poperinge Het overkoepelende thema van de 39ste editie van het poëzie- en kunstparcours Kunstenfestival Watou is ‘SAUDADE - Niets bestaat dat niet iets anders aanraakt’. Van 29 juni tot 1 september kan je van het belevingsfestival in Watou bezoeken. Het festival is dringend op zoek naar vrijwilligers om aan een kunstwerk te helpen meebouwen.

Kunstenfestival Watou gaat dit jaar aan de slag met het overkoepelende thema. ‘SAUDADE - Niets bestaat dat niet iets anders aanraakt’. Vzw Kunst brengt er ook tijdens deze 39ste editie van het belevingsfestival verzamelde verhalen van kunstenaars en dichters samen langsheen het parcours doorheen het dorp. “Het thema van deze editie is tweeledig maar onlosmakelijk verbonden. Het tot nu toe onvertaalbare ‘Saudade’ is Portugees en staat voor een manier van zijn. Het omvat de voortdurende onzichtbare aanwezigheid van onbestemde weemoed en de eindeloze zoektocht naar iets waaraan we niet eens een welomschreven herinnering hebben”, zegt intendant Jan Moeyaert van vzw Kunst.

Het festival is momenteel dringend op zoek naar kunstenaars op een kunstwerk te helpen bouwen. “Wil jij graag meebouwen aan een kunstwerk en ben je niet vies van wat aarde? Dan zijn wij op zoek naar jou! Voor de opbouw van een grote installatie hebben we nog helpende handen nodig op dinsdag 11 en woensdag 12 juni. Wij voorzien broodjes, een vrijwilligersvergoeding en een emmer dankbaarheid”, klinkt het bij het Kunstenfestival. Heb je zin om een handje te helpen? Neem dan contact op met lotte.moeyaert@vzwkunst.be

Tijdens Kunstenfestival Watou brengen onder andere kunstenaars Stefaan De Croock, Joseph Klibansky, Marion Moskowits, Nicholas Lamas, Wiame Haddad, Zeger Reyes en Michel François hun interpretatie van het thema in woord en/of beeld. Op weekend- en feestdagen kunnen de bezoekers kiezen uit de gevarieerde Zomerzinnen. Meer informatie via http://www.kunstenfestivalwatou.be.