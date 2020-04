Kunstenfestival Watou 2020 verhuist naar 2021 Laurie Bailliu

27 april 2020

21u15 0 Poperinge Het Poperingse stadsbestuur heeft besloten het Kunstenfestival Watou 2020 deze zomer niet te laten doorgaan. De editie wordt verplaatst naar 2021.

De stad Poperinge neemt sinds 2020 de organisatie van het Kunstenfestival Watou over van vzw Kunst. “De recente richtlijnen vanuit de federale overheid bieden geen duidelijk perspectief voor de organisatie van een evenement als het kunstenfestival. Het stadsbestuur neemt zijn verantwoordelijkheid door de voorbereidingen uit te stellen”, zegt schepen Loes Vandromme (CD&V). “De coronamaatregelen bemoeilijken al enkele weken de voorbereidingen van het kunstenfestival. Prioriteit is nu de veiligheid en de gezondheid van de medewerkers, de inwoners van Watou, de kunstenaars, dichters en bezoekers.”

Alternatief?

In overleg met de medewerkers en de curatoren kwam het stadsbestuur tot de beslissing om de editie van 2020 te verplaatsen naar de zomer van 2021. “Het onderzoekstraject onder het mentorschap van Koen Van Mechelen, waarvoor 220.000 euro subsidie is goedgekeurd, schuift ook een jaar op”, weet Vandromme. “Curatoren Chantal Pattyn, Benedicte Goesaert en Peter Verhelst zullen samen met de kunstenaars en dichters de veertigste editie van het kunstenfestival verder vormgeven, zodat volgende zomer een echt feest van de kunst en de poëzie kan zijn. We bekijken samen met onze partners ook hoe we dit jaar de zomer in Watou en Poperinge toch wat extra glans kunnen geven en toch de schoonheid van het kunstenfestival in een of andere vorm naar de Westhoek kunnen brengen.”