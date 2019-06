Kunstenfestival Watou 2019 over weemoed en droefheid met ‘Saudade’ LBR

26 juni 2019

17u22 0 Poperinge Het Kunstenfestival Watou is dit jaar aan zijn 39ste editie toe en heeft als thema ‘SAUDADE - Niets bestaat dat niet iets anders aanraakt’. Van 29 juni tot 1 september kan je van het belevingsfestival in Watou bezoeken en sinds dit jaar kunnen de bezoekers ook via hun smartphone informatie ophalen.

Het thema van deze editie van Kunstenfestival Watou is tweeledig. “Er is het tot nu toe onvertaalbare ‘Saudade’. Het is Portugees en omvat de voortdurende onzichtbare aanwezigheid van onbestemde weemoed en de eindeloze zoektocht naar iets waaraan we niet eens een welomschreven herinnering hebben. Saudade is droefheid, vermengd met dankbaarheid”, zegt intendant Jan Moeyaert van vzw Kunst. “Die moeilijk te omschrijven gemoedstoestand is voor iedereen herkenbaar, omdat het verwezen zit in het DNA van de mens. Daarom voegden we ook de quote ‘‘Niets bestaat dat niet iets anders aanraakt’ uit de roman Bezonken Rood van Jeroen Brouwers toe. Onze levens zijn doorweven van toevallige voorbijgaande ontmoetingen met elkaar, met de dingen rondom ons, met onze dagelijkse omgeving en met andere culturen.”

Programma

Het campagnebeeld voor de affiche werd getekend door Laura De Coninck, dochter van Herman De Coninck. Met de opening van het poëzie- en kunstparcours Kunstenfestival Watou wordt het nieuwe boek ‘Saudade’ van artieste Laura De Coninck voorgesteld. “In het werk van de meeste kunstenaars, schrijvers, dichters en andere scheppende makers komt die onvermijdelijke vergankelijkheid veelvuldig aan bod. Zoals de traditie het wil, tonen we in Watou een inspirerende mix van aanstormend talent en grote namen.Mensen van hier en van elders. Ook dit jaar maakt Watou met een ‘festival-off-locatie’ een uitstap naar het centrum van Poperinge. In de Gasthuiskapel presenteert kunstenaar Didier Mahieu een solo installatie waarin hij zijn visie op het thema vertaalt”, zegt de intendant. “Ik was tot vorige week heel onzeker over deze editie, maar nu heb ik er een goed gevoel over.”

Van 29 juni tot en met 1 september openen de deuren van enkele bijzonder locaties in grensdorp Watou zich opnieuw voor Kunstenfestival Watou. Deelnemende kunstenaars zijn o.a. Katrien Orlans, Chantal Pollier, Matthieu Lobelle en Parastou Forouhar. “Een groot deel van mijn werk gaat over de tijdelijkheid van alles. Op tafel liggen heel wat objecten en alles heeft een verhaal voor mij. Zo is er een deel van een verbrande brief, een dode cavia, bloemen van een orchidee.. Alles is ontzettend waardevol”, zegt kunstenares Chantal Pollier uit Gent.

Smartphone

Daarnaast kunnen op weekend- en feestdagen de bezoekers opnieuw een keuze maken uit de gevarieerde Zomerzinnen. Op het programma staan onder andere boeiende auteurslezingen, meeslepende voorstellingen, fijne workshops en verrassende optredens. Voor de jongste bezoekers is er steeds een interactief kinderparcours voorhanden. Bezoekers kunnen sinds dit jaar ook informatie op hun smartphone opvragen, die zich aanpast aan hun precieze locatie in het kunstendorp via de app van de Belgische startup Pieter Paul Guide. “De startup leidt kunst- en cultuurliefhebber naar musea, galerijen, beurzen, expo’s.. Zelf ben ik er niet zo mee bezig, maar ik zie wel dat er bij de jonge generatie interesse naar is.”

Onzekere toekomst

In de zomer van 2017 raakte bekend dat de Vlaamse regering de erkenning en de structurele subsidies ging schrappen voor de periode 2017-2021 van vzw Kunst, de organisator van het Kunstenfestival Watou. De vzw gaf aan om na de editie van 2016 de handdoek in de ring te gooien. Na overleg werd een tijdelijke oplossing voorzien. De provincie West-Vlaanderen was bereid om een eenmalige toelage van 225.000 euro op tafel te leggen voor de editie 2017. De Vlaamse overheid voorzag voor 2018 en 2019 een jaarlijks bedrag van 135.000 euro en ook de stad Poperinge gaf voor die drie jaar financiële steun. “Volgend jaar is een zwart gat”, zucht Jan Moeyaert. “De stad ziet het zitten om ons opnieuw financieel te steunen, maar daarmee hebben we niet voldoende. Elk jaar in spanning afwachten willen we niet meer. In november dienen we een dossier in om een subsidie te krijgen voor editie 2020. Volgend jaar is onze 40ste editie en het zou een feesteditie moeten worden. In 2009 hadden we ongeveer 5.600 bezoekers. Vorig jaar waren er ongeveer 23.000 bezoekers. Dat wil toch zeggen dat de mensen content zijn en blijven komen?”