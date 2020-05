Kunstacademie Poperinge opent gedeeltelijk vanaf 25 mei Laurie Bailliu

14 mei 2020

17u27 0 Poperinge Vanaf maandag 25 mei kan de onderwijsactiviteit van de Poperingse Kunstacademie gedeeltelijk en geleidelijk opnieuw beginnen.

Beperkt één-op-één-onderwijs wordt vanaf maandag 25 mei mogelijk in de Kunstacademie Poperinge. “Voor de uiterst beperkte groep leerlingen die komend schooljaar wil doorstromen naar het hoger kunstonderwijs. Ook kunnen leerlingen beeldende en audiovisuele kunsten materiaal ophalen”, legt schepen voor Cultuur en Onderwijs Loes Vandromme (CD&V). Vanaf 2 juni kunnen leerlingen in de academie individueel komen werken of studeren. “Vanaf 8 juni kan ook een beperkte groep leerlingen naar de academie komen voor één-op-één-onderwijs wanneer dit voor hen van cruciaal belang is. Het zal gaan om slechts enkele leerlingen per leraar, per lesdag. De onderwijskoepels en netten werkten samen met de administratie deze exitstrategie uit en schreven ook een draaiboek om de academies praktisch op weg te helpen.”

Veilige heropstart

Academies mogen alleen heropstarten als ze dat op een veilige manier kunnen doen. “Een eventuele heropstart moet uiteraard gepaard gaan met social distancing. Een volledige heropening van de academies voor 30 juni is onhaalbaar, want met vaste contactbubbels kan er niet gewerkt worden. Voor heel wat leerlingen uit de diverse opleidingen, is een normale heropstart dit schooljaar niet mogelijk. Er wordt voorgesteld om het afstandsonderwijs verder te zetten tot 30 juni. Alternatieve evaluatievormen zonder fysiek contact tussen de leerkracht en de leerlingen en tussen leerlingen onderling wordt ook geadviseerd voor de leerlingenevaluatie”, vertelt schepen Vandromme. “Een concrete uitwerking van de aanpak voor heropstart volgt nog. Het is nu alle hens aan dek om die opening mogelijk te maken.”