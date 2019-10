Kunstacademie Poperinge behoudt leerlingenaantallen Redactie

16 oktober 2019

De Kunstacademie Poperinge kende vorige jaar een forse groei na het invoeren van het nieuwe decreet op het deeltijds kunstonderwijs. Haar leerlingenaantallen heeft de Kunstacademie kunnen behouden voor het tweede schooljaar.

Meer dan 1000 leerlingen vinden hun weg naar een kunstklas in Groot-Poperinge. In totaal komen 581 leerlingen naar de afdeling Beeldende en Audiovisuele Kunsten en 767 leerlingen naar Muziek en Woordkunst-drama. Voor het eerst organiseert de Kunstacademie een domeinoverschrijdende eerste graad. Dat wordt ten dele als bijkomende studierichting gefinancierd door de Stad Poperinge in Abele, Krombeke en Proven en door de gemeente Vleteren in Woesten. “Een nieuw klasje domeinoverschrijdende initiatie muziek & woord in Freinetschool De Torteltuin trok 23 leerlingen. Woordkunst-drama telt opnieuw 100 kinderen tussen 8 en 12 jaar die hun eerste stapjes in de toneelkunst zetten. Nieuw dit jaar is de specialisatiegraad voor volwassenen. Die kon 6 leerlingen die eerder afstudeerden opnieuw naar de academie halen. Het aantal jongeren tussen 8 tot 12 in Muziek stijgt fors van 299 naar 327. De hogere graden blijven stabiel”, klinkt het bij de Kunstacademie Poperinge.

Piano (148) en gitaar (94) zijn de populairste instrumenten, elektrische gitaar, dwarsfluit en saxofoon zijn de opmerkelijke groeiers. In Beeldende en Audiovisuele Kunsten valt het succes van de nieuwe specialisatiegraad op met 21 leerlingen. Het nieuwe atelier keramiek kon 13 leerlingen aantrekken, waarvan 11 nieuwe. Sinds de mogelijkheid werd aangeboden om als volwassene slechts 1 les van 3u20’ te volgen, trekt de academie meer jonge, actieve volwassenen naar zijn ateliers.