Kruitsporen noch wapen gevonden bij maïsboer die KLJ-groep zou beschoten hebben Hans Verbeke

31 juli 2019

20u20 3 Poperinge Heeft maïsboer Marc D. uit Reningelst een schot heeft gelost in de richting van een groepje KLJ’ers die op een akker tussen zijn maïs liepen? Die vraag probeert het Ieperse gerecht uit te klaren. De geschrokken KLJ’ers zeggen van wel, de boer ontkent. De politie vond geen wapen bij hem. Er waren ook geen kruitsporen op zijn handen of kledij.

Aartsmoeilijk wordt het om te bewijzen dat het incident zoals de jongeren van de KLJ (Katholieke Landelijke Jeugd) uit Zomergem effectief heeft plaatsgevonden. Vorige week maandag hield de groep, die op kamp was in Westouter, een zogenaamde rechtdoortocht, waarbij ze tussen twee punten enkel rechtdoor mogen stappen, ongeacht de hindernissen die ze op hun weg ontmoeten. Op een bepaald moment stapten ze door een maïsveld van landbouwer Marc D. uit Reningelst. Negen leden en acht begeleiders wandelden naar eigen zeggen netjes in de tractorsporen om geen schade te veroorzaken.

Maïsboer ontkent

Volgens de leiding van KLJ Zomergem werd de groep opgemerkt door de landbouwer die eigenaar is van de partij maïs die er groeit. Marc D. zou met een jachtgeweer een schot hebben gelost, om zijn ongenoegen duidelijk te maken. Daarop is de groep onmiddellijk naar de kampplaats in Westouter teruggekeerd. De politie werd ingelicht. Die achterhaalde de identiteit van de landbouwer en pakte hem op voor verhoor. De man ontkent echter met klem dat hij een schot heeft gelost. Naar eigen zeggen heeft hij zelfs geen vuurwapen.

Woord tegen woord

Onderzoek naar kruitsporen op de handen en de kledij van Marc D. leverde niks op. Dat pleit in zijn voordeel maar het onderzoek gaat verder. “Op dit moment is het woord tegen woord”, zegt hoofdcommissaris Georges Aeck van de politiezone Arro Ieper. “We zoeken naar objectieve elementen die aantonen wat er wel of niet is gebeurd. Het parket kan niet veel kwijt over de kwestie. “De bedreigingen, waarover sprake, worden onderzocht. Maar duidelijkheid is er nog niet.”

Vrees voor schade aan gewassen

Eric Boussery van het Algemeen Boeren Syndicaat doet geen uitspraken over wat zich zou afgespeeld hebben in Heuvelland. “Maar het gebeurt vaker dat groepjes jongeren die op kamp zijn door de maïsvelden lopen. Uit vrees voor schade aan de gewassen zien de meeste landbouwers dat niet graag gebeuren. De meesten spreken de groepen er dan ook op aan en vragen hen om het niet meer te doen. Maar ik kan me voorstellen dat het op de heupen begint te werken als het veel gebeurt.”