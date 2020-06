Kriebelcoördinator Marijke van VBS Sint-Benedictus geeft fakkel door: “Het is een gouden madam” Laurie Bailliu

15 juni 2020

16u57 0 Poperinge VBS Sint-Benedictus in Poperinge neemt na 17 jaar afscheid van kriebelcoördinator Marijke Lebbe. Ze was meer dan 10 jaar de coördinator van het kriebelteam, vrijwillige (groot)ouders die volgens een strak plan de kinderhoofdjes op luisjes controleren.

“Na 17 fantastische jaren samenwerking willen we Marijke Lebbe uit de grond van ons hart bedanken. Zij was sinds 2004 onze ‘kriebelcoördinator’ op school en ze deed het fantastisch”, zegt beleidsondersteuner Hilde Lejeune van VBS Sint-Benedictus. “Bij de opstart waren ze maar met 3 en doordat Marijke de enige kriebelmama was die bleef, is ze in de job van coördinator gerold. Ze doet dit ondertussen al 10 jaar. Marijke leerde tijdens die jaren heel wat mama’s kennen. Soms was ze wel eens bang om zonder kriebelouders te vallen, maar het kwam elk jaar goed en stilletjesaan kwam er zelfs uitbreiding. Nu zijn ze meestal met zes vrijwilligers.”

“Marijkes taak bestond niet zomaar uit even de haartjes van de kinderen controleren”, vertelt Hilde. “Ze leidde een team (groot)ouders. Naast de vaste kriebeldagen zorgde Marijke ervoor dat, bij een melding van luisjes, dit team onmiddellijk in actie schoot. Zij hield bij wanneer een tussencontrole moest gebeuren. Ze hielp meedenken hoe we ouders konden sensibiliseren, hoe de communicatie via verschillende soorten stickers naar ouders kon gebeuren. Hoe we de verspreiding van luisjes konden beperken door preventief te werken, hoe we uitleg konden geven aan de ouders om de luisjes te behandelen. Ze zat mee aan tafel met de verpleegster van het clb.”

“Gouden madam”

Marijke zette zich altijd helemaal vrijwillig in. “Een gouden madam met een even schitterend team. Met een potje koffie en een chocolaatje op de dagen dat er gecontroleerd werd, was het kriebelteam al heel tevreden. De luizenpopulatie is al heel erg gekrompen. Nu hebben we dankzij hun grote inzet zelfs heel wat luizenvrije klassen. Soms vragen de kleutertjes of ze luisjes hebben en als er geen te vinden zijn, vinden ze dit jammer. ‘Oooooh, ik heb geen luisjes’. Ook de klaspop Jules moest soms mee op controle. Dat was dan altijd heel spannend voor de kleinsten”, zegt Hilde.

“De kinderen zagen Marijke met haar team graag komen. De jarenlange inzet van Marijke verdient een fijne attentie. We brachten daarom een bezoekje met het kernteam en enkele leden van het huidige kriebelteam. Juffen, meesters en kinderen vonden de brievenbus bij Marijke thuis om haar te verrassen met lieve woorden, tekeningen. Nathalie en Céline nemen de fakkel over. Zij zagen als lid van het kriebelteam het goede voorbeeld en we zijn overtuigd dat ze dit zeker even goed zullen doen.”