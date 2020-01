Krantenwinkel ‘t Gazetje bestaat 20 jaar: “Mijn man gooit al 20 jaar lang jullie krant in de Poperingse brievenbussen” LBR

13 januari 2020

16u57 0 Poperinge In de Casselstraat in Poperinge vind je al 20 jaar lang krantenwinkel ‘t Gazetje terug. Viviane ontvangt je met open armen. Haar man Rudy is dan weer vroeg uit de veren om zijn krantenronde te doen.

Viviane Verhaeghe (54) opende 20 jaar geleden haar krantenwinkel ‘t Gazetje in de Casselstraat 200 in Poperinge. “Op 1 december 2019 was het exact twintig jaar geleden dat ‘t Gazetje werd geopend. Voordat ik mijn eigen krantenwinkel opende, heb ik 20 jaar in een andere krantenwinkel gewerkt. Ik wilde graag mijn eigen ding doen, dus koos ik om mijn eigen zaak te starten”, zegt Viviane. Samen met haar man Rudy Bouchaert baat ze krantenwinkel ‘t Gazetje uit.

Krantenronde

“Toen onze krantenwinkel opende, zijn we ook onmiddellijk gestart met onze krantenronde. De eerste krantenronde was die van Het Laatste Nieuws. Mijn man zegt dikwijls dat hij al meer dan een miljoen kranten in de Poperingse bussen heeft gegooid”, lacht de uitbaatster. “Vanaf 4 uur is mijn man op baan om de kranten in de bus te gooien. Vroeger gingen we ook naar de deelgemeenten, maar dat doen we nu niet meer. Nu doen we enkel nog het centrum van Poperinge.”

De krantenwinkel rendabel houden, is niet eenvoudig in deze digitale wereld. “De grootwarenhuizen die kranten en magazines aanbieden dat is een beetje vergif. De sociale media telt daar zeker ook bij. Heel veel mensen lezen alles online. Bij de kranten en magazines zien we ook een verschil. Vroeger waren er vaker acties. Mensen moesten punten sparen voor een beer of andere leuke dingen en dat trok veel volk. Nu hebben we dat veel minder. In mijn krantenwinkel vind je daarom dus ook juwelen en is er een koffiehuisje.” Het koffiehoekje zag in 2018 het levenslicht. “We hebben hier onze vertrouwde klanten en we kennen ook al heel veel mensen die hier komen en dan wordt er gezellig gepraat. We kregen al eens de opmerking dat het jammer was dat ze niets konden drinken tijdens het babbelen”, lacht Viviane. “Iedereen is hier welkom voor een koffie, frisdrank, bier.. We hebben hier enorm veel plezier en er is wel altijd iets om over te praten.”

Aan volk geen gebrek in ‘t Gazetje. Elke klant kent Viviane bij naam en zelfs hun bestelling kent ze bijna van buiten. “Het sociaal contact zou ik niet meer kunnen missen. Als ik eens een moeilijke dag heb, trek ik mij op aan mijn klanten. Ik zie wel altijd iemand die goed gezind is.” En wanneer leest Viviane haar krant? “Tijdens het eten van mijn boterhammen lees ik de krant van voor naar achter. Ook de roddelblaadjes lees ik, om mee te kunnen praten met mijn klanten”, lacht Viviane.