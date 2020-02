Koninklijke Sint-Stanislasspeelschaar speelt ‘Over ’t water’ Laurie Bailliu

21 februari 2020

14u52 0 Poperinge De Koninklijke Sint-Stanislasspeelschaar brengt op zaterdag 14 maart het concert ‘Over ’t water’ in de kapel van het Sint-Janscollege.

“De titel verraadt al meteen het thema. Van stoere vikings tot een regendans, van een watervlo tot een berglandschap... ze hebben allemaal een link met water en worden door de speelschaar met veel jeugdig enthousiasme muzikaal vertolkt. Ook dit jaar treden we naar buiten met werk van eigen bodem”, zegt het bestuur van de Koninklijke Stanislasspeelschaar. Dirigente Jasmien Vandewalle leidt de 60-koppige speelschaar, bestaande uit leerlingen en leerkrachten van de Poperingse scholen, ondertussen al drie jaar. “Jasmien en oud-leerling Ramses Vandewalle, geen familie van elkaar, kropen in hun muzikale pen en lieten hun fantasie de vrije loop. Dit resulteerde in ‘Fleterna’ voor de harmonie en ‘Shattering Ice’ voor het trommelkorps. Maar er zit nog meer achter de titel, want in april trekt de speelschaar weer op concertreis over ’t water.”

Cadbury Chocolate

Ze zet koers richting Birmingham in het Verenigd Koninkrijk. “Tijdens het opzoekwerk naar de geschiedenis van het college tijdens WO I in de aanloop naar de vertelconcerten enkele jaren geleden, botsten ze op de naam Laurence Cadbury. Deze telg uit de Cadbury family, van de bekende Cadbury Chocolate, was betrokken bij de vrijwillige ambulancedienst die opereerde vanuit het toenmalige Sint-Stanislascollege. De kapel van het college deed namelijk dienst als hospitaal voor het Franse leger. Hij had er een tijdje zijn bureau en verbleef in het centrum van Poperinge in de buurt van Talbot House. Meer dan een eeuw later mag de speelschaar in de kerk van Bournville, waar Laurence begraven ligt, haar concert brengen voor de familie.”

Tickets voor het concert op 14 maart om 20 uur, in de kapel van het Sint-Janscollege, zijn te reserveren op www.sintjanscollege.be.