Komt er een verlaagde oversteek in Nijverheidslaan – Nijverheidstraat? LBR

27 augustus 2019

17u01 0 Poperinge Gemeenteraadslid Alex Colpaert (Groen) stelde het Poperingse stadsbestuur de vraag of het voetbad in de Nijverheidsstraat kan verlaagd worden om de veiligheid voor personen met een rollator of rolstoel te verbeteren.

“Toen ik met mijn echtgenote, die zich te voet noodgedwongen met een rollator moet verplaatsen, een wandeling maakte via de wegel achter de assistentiewoningen De Zilvertorens en zo via de Nijverheidstraat naar de winkels van de Europalaan, werden wij geconfronteerd met een moeilijk te nemen hindernis”, vertelt gemeenteraadslid Alex Colpaert (Groen). “De oversteek van de Nijverheidslaan naar de enige kant, waar met de vernieuwing van de beide straten, voetpaden zijn aangelegd, is langs de overkant niet verlaagd. Noodgedwongen moet een rolstoelgebruiker zich een twaalftal meter op de Nijverheidstraat begeven om dan een verlaagd voetpad op te kunnen dat aangelegd is voor de vrachtwagenlosplaatsen van het bedrijf die daar is. Met het vrachtverkeer dat via deze weg de Europalaan moet bereiken kan dit leiden tot gevaarlijke toestanden. Er is trouwens al een bandenspoor merkbaar van een vrachtwagen die over de hoek van de straat heeft gereden. Mijn vraag is om het voetpad langs de Nijverheidslaan te verlagen om zo een veiligere oversteek te creëren. Daarbij ook de vraag om een gelijkaardige toestand voor de oversteek van de Prof. Dewulfstraat tussen het nieuwe voetpad van de Nijverheidslaan en de niet verlaagde kant van de Kruisbooglaan aan te passen”, sprak Colpaert.

“Ik kan hier geen ja of nee antwoorden. De impact van een aanpassing op de nieuwe infrastrucuur, kan ik niet inschatten. Een verhoogd voetbad is een probleem voor mensen die het beschouwen als een hindernis. Voetgangers vinden en verlaagde borduur dan weer niet veilig. Er moet gekeken worden of dit nog aangepakt kan worden, aldus burgemeester Christof Dejaegher (CD&V).