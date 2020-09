Kom met je gezin eens ‘Boerderijbaden’ op belevingsboerderij De Biezenhoeve Laurie Bailliu

10 september 2020

15u34 0 Poperinge Op zondag 20 september organiseren Sofie Vanpeperstraete en Geert Vandenbussche van de belevingsboerderij De Biezenhoeve in Watou een gezinsactiviteit waarbij onthaasten en genieten centraal staan.

“Deze gezinsactiviteit hebben we de naam ‘boerderijbaden’ gegeven. We verzamelen om 7 uur ’s morgens. Zo kunnen we samen genieten van de opkomende zon”, zegt Sofie Vanpeperstraete van De Biezenhoeve in Watou. “We ervaren en genieten intens van de warme zonnestralen op ons gezicht. We brengen de zon een yogagroet, ontdekken het blote voetenpad en genieten zintuigelijk van alle prikkels rond ons. We worden er intens stil van. Deze gezinsactiviteit organiseren we in samenwerking met vertelster Ingeborg Sohier. We verrassen onze bezoekers met een overheerlijk ontbijt met lokale streekproducten. Het ontbijt gebeurt per bubbel.”

Staldeuren open

“Daarna worden onze staldeuren wijd opengezet voor onze bezoekers. De kindjes kunnen ravotten op het stroparadijs en met de go-carts. Deze activiteit organiseren we uiteraard coronaproof.”

Wil jij ook ‘boerderijbaden’? De plaatsen zijn beperkt, dus graag vooraf inschrijven. Prijs per persoon bedraag 18 euro en 13 euro voor kinderen tussen 3 en 12 jaar. Kinderen jonger dan drie jaar zijn gratis.