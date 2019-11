Klimaatworkshop voor beginners in OC De Bres LBR

28 november 2019

16u23 0 Poperinge Een workshop rond klimaatverandering wordt op zondag 1 december georganiseerd in ontmoetingscentrum De Bres.

Tijdens een presentatie worden enkele kernbegrippen van de klimaatverandering uit de doeken gedaan: de oorzaken, gevolgen, oplossingen…”, zegt Luk Durnez van GROS Poperinge. “Na de presentatie komt de groep in beweging en en gaat in dialoog met zichzelf via een stellingenspel. De totale duur van de workshop is ongeveer twee uur, met een korte pauze tussen de presentatie en het stellingenspel. Deze voorstelling is ook een ideale gelegenheid voor bestuursleden uit verenigingen om kennis te maken met dit ‘aanbod op maat’ voor verenigingen. Na de workshop kunnen de aanwezigen die dat wensen mee aan tafel gaan in het soepcafé om te genieten van een lekkere maaltijd en nog wat na te kaarten. Vooraf inschrijven via VormingPlus is een must.” De klimaatworkshop voor beginnen start om 10 uur in ontmoetingscentrum De Bres.