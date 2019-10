Kleine bestelwagen met acht (!) inzittenden crasht tijdens achtervolging: twee mensen op de loop VHS

18 oktober 2019

12u01 0 Poperinge In Poperinge is donderdagnacht een kleine bestelwagen met maar liefst acht inzittenden in de gracht terechtgekomen. Dat gebeurde na een achtervolging vanuit Frankrijk. Mogelijk is er sprake van mensensmokkel.

De Franse politie merkte donderdagavond iets voor middernacht een verdachte Renault Kangoo op. De bestuurder negeerde het bevel tot stoppen en gaf plankgas. Daarop werd een achtervolging gestart. Omdat die richting ons land leidde, werd de politie van de zone Arro Ieper om bijstand gevraagd. De vluchtende bestuurder verloor in al zijn haast de controle over het stuur, langs de Expressweg in Poperinge. Het voertuig gleed in de gracht. Verder rijden, kon niet meer. Twee van de acht inzittenden gingen op de loop. Een zoekactie waarbij ook een helikopter met warmtebeeldcamera werd ingezet, leverde niets op. De andere zes inzittenden werden meegenomen voor verhoor. Omdat er zoveel personen in de Renault Kangoo zaten, denkt het parket dat er mogelijk sprake is van mensensmokkel. De auto wordt onderzocht op bruikbare sporen.