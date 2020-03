Klanken van verbondenheid door gezamenlijk kloksignaal Laurie Bailliu

19 maart 2020

17u00 27 Poperinge Michiel Gauquie uit Reningelst wil graag de klokken horen luiden in elke kerk, elke avond om 20 uur. “Het kan misschien een teken van steun en verbondenheid zijn voor heel veel mensen”, zegt Michiel. Poperinge, Ieper en Heuvelland steunen alvast zijn initiatief.

Iedereen moet in zijn kot blijven en Michiel Gauquie uit Reningelst doet dat ook. Toch wil hij wat verbondenheid creëren. “Ik zou graag kunnen bekomen dat we iedere avond bijvoorbeeld om 20 uur een gezamenlijk kloksignaal kunnen laten klinken”, legt Michiel uit. “Zoveel mensen zitten alleen thuis. De eenzaamheid die sommigen ervaren valt niet te onderschatten. Mijn beide oma’s zitten in het rusthuis en uitkijken naar bezoek moeten ze niet meer doen. Naar de kerk gaan, kunnen ze ook niet meer. Ik weet dat ze dat allebei heel erg vinden. Daarom lijkt het me een mooi signaal van verbondenheid om dagelijks een kloksignaal te laten horen op hetzelfde moment. Iedereen doet elke avond zijn venster open en we horen allemaal de klanken van verbondenheid. Zo weten we dat we aan elkaar denken… Ik weet dat het voor mijn oma’s veel zou beteken en het kan ook een teken van steun zijn voor onze zorgverleners.”

Michiel wil graag dat zijn actie slaagt en ging daarom hulp zoeken bij enkele steden en gemeenten. “Zowel in Poperinge, Ieper en Heuvelland werd mijn idee heel positief onthaald en dat doet deugd. Ik weet dat veel mensen hier kracht zullen uit halen. En terwijl mensen luisteren naar het kloksignaal kunnen ze ook applaudisseren om de mensen in de zorg een hart onder de riem te steken.

Solidariteit

Schepen van kerkbesturen in Poperinge, Ben Desmyter steunt met plezier deze warme oproep. Hij nam contact op met de Poperingse deken en Clockomatic, de firma die de kloksystemen van alle Poperingse kerken ondersteunt. “Naast de vele noodzakelijke maatregelen, zien we ook heel veel solidariteit ontstaan tussen de inwoners van onze Stad en deelgemeenten. Solidariteit om anderen te helpen in boodschappen, met een klein telefoontje, even voor de kinderen te zorgen of om wie momenteel in de zorgsector zit een hart onder de riem te steken. Woensdag deed Michiel ons de suggestie gedaan om de kerkklokken te laten luiden tijdens deze coronacrisis. Dit als teken van hoop in deze uitzonderlijke tijden en als teken van ‘dankjewel’ voor de vele zorgverstrekkers. Ik heb hen gevraagd of het mogelijk is om, tot het einde van de strenge maatregelen van de coronacrisis, de klokken even te laten luiden. Dit zou elke avond om 20 uur stipt gebeuren en dit gedurende een 3-tal minuten”, vertelt schepen Desmyter.

“De firma Clocomatic gaf al aan ter beschikking te staan om de kerken technisch te ondersteunen om de klokken zo in te stellen voor een langere periode, zodat dit niet telkens manueel hoeft te gebeuren. Niet alle klokken kunnen op hetzelfde moment ingesteld worden, want niet elke kerk werkt met hetzelfde systeem. Maar ik heb wel al bevestiging gekregen van enkele kerkfabrieken dat ze zeker mee instappen en zo snel mogelijk het nodige doen aan programmatie van die klokken. Dit initiatief is zeker een mooi teken van solidariteit zijn binnen Poperinge.”

Initiatiefnemer Michiel vindt het hartverwarmend dat zijn actie zo gesteund wordt. “Heel leuk dat Poperinge mij steunt. Heuvelland doet ook zijn best om het zo snel mogelijk in orde te brengen. In Ieper zullen de klokken donderdagavond om 20 uur luiden en daarna zal gekeken worden of dit ook op andere dagen mogelijk zou zijn”, zegt Michiel.