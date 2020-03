Kinezi opent nieuwe praktijk in de Poort tot Poperinge Laurie Bailliu

05 maart 2020

17u30 0 Poperinge Kinezi opent binnenkort hun gloednieuwe praktijk in Poperinge. Op zaterdag 14 maart kan iedereen de nieuwe praktijk komen bezoeken van 10 uur tot 18 uur.

“Als zelfstandige therapeut deed ik mijn werk heel graag, maar ik voelde dat het kine-landschap enorm in evolutie kwam. Er heerste een sterke nood aan specialisatie in verschillende richtingen. Ikzelf ben vooral gericht op dry needling en manuele therapie en dat vraagt al enorme inspanning om up-to-date te blijven. Hiernaast heb je nog lymfedrainage, sportkine, pelvische en neurologische kine, … Daarom wou ik een beroep doen op gespecialiseerde collega’s om zo de patiënt nog beter te kunnen helpen”, vertelt Philippe Van Bruwaene over de opstart van Kinezi.

“Ook het interne overleg en teamwerk spraken me heel erg aan. Onder de kine collega’s een second opinion vragen is hier dagelijkse kost. Zo houden we onszelf ook scherp. Een laatste sterke reden was mijn persoonlijke work-life balance, de combinatie van werk en zorgen voor jezelf en je gezin. Wil je op verlof, wil je eens een avond met je kinderen, wat tijd voor sport, ben je ziek… dan is dit in een groepspraktijk goed op te vangen en is de continuïteit voor de patiënt gegarandeerd.”

Poort tot Poperinge

Binnen Kinezi werd op zoek gegaan naar een nieuwe uitvalsbasis die voor iedereen gemakkelijk toegankelijk is. “Zo biedt de praktijk in de Poort tot Poperinge voldoende parkeerplaatsen, is er een lift en zijn behandelruimtes als de oefenzaal volledig rolstoeltoegankelijk. De aanleg van een wandel- en fietspad vanuit het centrum naar de Poort tot Poperinge staat ook op de planning, dus dit kunnen we alleen maar toejuichen”, zegt Philippe. De nieuwe praktijk bevindt zich in de Europalaan 1A te Poperinge. Het multidisciplinaire team bestaat ondertussen uit 14 collega’s en specialiseert zich in 3 takken: kinesitherapie (specialisaties in manuele therapie, dry needling, perinatale, sportkine, lymfedrainage, neurologische revalidatie, hand- en polsrevalidatie), sport (personal training en bootcamps) en algemene gezondheid of Health (diëtiek, psychologie, perinataal team met vroedkundige/diëtiste en kinés, sport- en ontspanningsmassages).

Kinezi is sterk gegroeid sinds de opstart in 2015. “Onze doelstelling is nooit geweest om te groeien. Onze enige ambitie is om met hart en ziel de patiënt zo kwalitatief mogelijk te helpen. Ik ben erg trots om te zien hoe het team zo samenhangt, in de bres springt voor elkaar en elke dag vol enthousiasme mensen wil helpen. Iedereen moet zich comfortabel en thuis voelen. Allen met hun eigen verhaal samen in de oefenzaal. Dat helpt elkaar. En humor in het leven, vooral bij revalidatie, is cruciaal. Er wordt dus vaak stevig wat afgelachen in de oefenzaal”, vertelt Philippe.

Patiënt staat centraal

“Met Kinezi blijven we werken aan onze toekomstplannen. Ons eerste plan is om kwalitatief verder te groeien op het medisch aanbod. En blijven trouw te zweren aan ons credo dat de patiënt centraal staat. De tweede focus in de komende maanden zal liggen op de sporttak, zowel op vlak van personal training als in de bootcamps. Recent werd het team van drie personal trainers bij Kinezi versterkt door Fries Deschilder, sinds jongsaf aan intensief met sport bezig en al jaren profvoetballer, onder andere bij Brugge en Eindhoven. Mocht alles slagen, hebben we wel nog een mysterieus masterplan maar dit houden we nog wat geheim... Maar we staan open voor elk idee of samenwerking.”

Tijdens deze open dag op 14 maart worden er rondleidingen voorzien met een hapje en een drankje. Om het halfuur vinden rondleidingen plaats met informatieve begeleiding door de therapeuten zelf. Mensen die geen rondleiding volgen zijn natuurlijk ook van harte welkom om een kijk op de werking in de nieuwe praktijk te nemen.