Kinderen nemen afscheid van speelplein De Piepauw Laurie Bailliu

28 augustus 2020

17u51 1 Poperinge Het einde van de vakantie en de werking van Speelplein De Piepauw in Poperinge werd gevierd met een groot feest. Door de coronamaatregelen gebeurde dat in vier bubbels, maar dat kon de pret niet bederven.

“Dit jaar was ons thema ‘feest’, want Piepauw bestaat dit jaar 45 jaar. We wilden er een groot feest van maken met eet- en drankstandjes, maar dat kon door de coronacrisis niet doorgaan”, zegt eindverantwoordelijke Martijn Ooghe. “Het werd toch een leuke zomer ondanks de coronamaatregelen. Geen enkel kind heeft de beperkingen gevoeld tijdens het spelen en ze volgden allemaal netjes de regels.”

Dit jaar werd in speelplein De Piepauw een ouderraad opgericht. “Zeven ouders engageren zich om de komende jaren een extra centje te verdienen voor het speelplein, zodat activiteiten goedkoper kunnen.”

Het eindfeest werd in vier bubbels gevierd, want er moet nog altijd rekening gehouden worden met de coronamaatregelen. “Elke bubbel heeft naar hartenlust kunnen spelen. Er waren springkastelen, veel eten, leuke versiering... Ook dit jaar werd een miss en mister Piepauw verkozen. Aangezien er vier bubbels waren, hebben we in elke bubbel een miss en mister verkozen. Dit jaar werden dat Morgane en Sky, Liesa en Aiden, Nora en Kealan en Bavo en Pauline. We waren vandaag ook volzet. Leuk om de vakantie zo af te sluiten.”