KFC Poperinge in rouw door verlies van Renata Oreel (79) Erik De Block

07 augustus 2020

13u23 0 Poperinge In het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper is Renata Oreel (79) uit Poperinge gestorven. Voetbalclub KFC Poperinge verliest alvast een heel trouwe medewerker. Renata stond voor alles en iedereen klaar. Al sedert de jaren zeventig behoorde ze tot de vrijwilligers van de club. Uittredend voorzitter Filip Coutigny noemt haar terecht een monument.

Altijd met de glimlach, altijd klaar voor een babbel, altijd klaar om te helpen, overal te zien in sportend Poperinge: dat was Renta Oreel. “Eerst werkte ze jaren mee in de kantinetoog, de laatste jaren vooral als verkoopster van de jetons tijdens de jeugdwedstrijden”, aldus Paul Samyn. “Maar ook tijdens de koekjeskaarting of andere evenementen mocht KFC Poperinge een helpende hand verwachten van Renata. Ze was ook een trouwe supporter van het eerste elftal, maar ook en vooral van de Studaxploeg. Dat laatste is niet verwonderlijk want echtgenoot Paul Ryckoort, die overleed in 2017, was jaren lid en erelid van KFC Studax.

Niet alleen in het voetbal was Renata geïnteresseerd. Ze was in de sporthal ook te vinden op de thuismatchen van de volleybal- of basketbalclubs. Poperinge verliest een minzame vrouw. De afscheidsplechtigheid vindt plaats in intieme kring.