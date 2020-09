Kevin Pecqueux start en eindigt zijn carrière bij TSC Proven: “De cirkel is rond” Piet Balcaen

10 september 2020

17u55 0 Poperinge Sinds zijn terugkeer naar TSC Proven is voor voormalig jeugdinternational en profvoetballer Kevin Pecqueux (38) de cirkel rond. We blikken met de Provenaar terug op zijn rijkgevulde loopbaan, die zich vooral in België, maar ook in Frankrijk en Griekenland afspeelde.

“Mijn voetbalcarrière begon in 1988, bij het plaatselijke TSC Proven”, aldus Pecqueux. “Tijdens een oefenmatch van de Westhoekselectie tegen Club Brugge sprongen mijn doelpunten blijkbaar in het oog van de talentscouts van Excelsior Moeskroen? Die match leidde mijn overgang in 1994 naar Moeskroen, in. Ik ging als kadet als één van de eersten naar de voetbalschool van Moeskroen en houd niks dan mooie herinneringen over aan die periode. Het was dan ook leuk vertoeven op het internaat in Herseaux.”

Bekerfinale als prof met Moeskroen

“In het seizoen 2000-2001 vierde ik mijn debuut in het eerste elftal van Moeskroen. Ik viel toen een kwartier vóór tijd in de halve finale van de beker van België in tegen Lierse, acterend met spelers als Hoefkens, Van Meir en Deman. De match op het Lisp eindigde op 2-2 waarna we wonnen met de strafschoppen en de finale tegen Anderlecht bereikten. Een finale die we nipt verloren. Na vijf seizoenen Moeskroen trok ik naar tweedeklasser KV Kortrijk waar ik ploegmaat werd van onder meer Aloys Nong, Mehdi Makhloufi en Ibrahim Salou. In 2005 koos ik met het Franse ES Wasquehal voor een eerste buitenlands avontuur. De verre verplaatsingen van soms meer dan zeshonderd kilometer naar onder meer Nancy, Metz of Auxerre, deden me beslissen om terug te keren naar België. Na passages bij KM Torhout, waar ik gouden tijden beleefde, KV Oostende, waar ik weer prof werd onder Jean-Pierre Vande Velde en er mijn beste seizoen ooit speelde, en Ieper, koos ik voor het Griekse Fylis. De financiële crisis die er even later de kop opstak, deed me na amper zeven maanden beslissen om terug te keren naar België.”

Bekerfinale als cafévoetballer met ‘t Leeuwke

“Boezinge, Deinze en Vlamertinge werden mijn volgende clubs. Met tussendoor één seizoen cafévoetbal bij ‘t Leeuwke in Wevelgem. Met die bende maten won ik de beker van West-Vlaanderen. Finaal keerde ik terug naar Three Stars Club Proven. Ik had indertijd beloofd dat ik hier mijn carrière zou afsluiten. Een belofte die ik ben nagekomen. Voor mij is een woord een woord. De cirkel is rond. Dit seizoen wordt mijn laatste. Niemand die me nog gelooft, want ik liet me al tweemaal overhalen om er nog een seizoen bij te doen. Maar straks zet ik er toch definitief een punt achter. Ik hoop de club langs de grote poort en het liefst met een eindronde te kunnen verlaten. Op die manier kunnen we Dirk Maes, die wegens gezondheidsreden moest afhaken als trainer, een hart onder de riem steken. Als ik één ding in dertig jaar voetbal heb geleerd dan wel dat voetbal bijzaak is. Gezondheid en de liefde van de medemens, iets wat ik dagdagelijks als logistiek medewerker in de Lovie in Poperinge ervaar, zijn voor mij veel belangrijker.”