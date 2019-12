Kerstshopping in centrumstraten LBR

18 december 2019

17u18 0 Poperinge In Poperinge staat op 21 en 22 december een shoppingweekend op de agenda.

Het weekend wordt vrijdag om 19 uur op gang getrokken met een optreden van Moona Lissa in de Winterkiosk. Om 21.30 uur is dj Gregory White aan de beurt. Bij de Pop.pas-deelnemers wordt een Winter in Poperinge-actie op poten gezet. Ga tijdens het shoppingweekend shoppen bij een Pop.pas-deelnemer, scan je Pop.pas, trek een balletje en maak kans op een gratis ritje op de rupsbaan, een warme chocomelk aan de chalet van vzw Centrummanagement of een schaatsbeurt aan kortingstarief. Op zaterdag treedt Rudi Leniere op in de Winterkiosk vanaf 16.30 uur. Om 18 uur brengt Klimdraad bekende kerstklassiekers, afgewisseld met jeugdige kerstliederen. Vanaf 20.30 uur staat de Rolling Notes Streetband op de kerstmarkt met warme deuntjes.

De winkels in het centrum zetten hun deuren op zondag open vanaf 14 uur. Dickens Magic brengt zijn goochelkunsten mee en Hoed Hespeeld zorgt voor het muzikale intermezzo in de Winterkiosk. De tekeningen die deze maand verdeeld werden via de post en de scholen kun je zondag van 14 tot 18 uur afgeven bij de kerstman in ruil voor een gratis ritje op de rupsbaan, een warme chocomelk of een schaatsbeurt aan kortingstarief. Om 19 uur treedt Body Fit op in de Winterkiosk.