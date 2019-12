Kerstavond met Gregoriaans Koor Cum Jubilo LBR

23 december 2019

16u15 0 Poperinge Het Gregoriaanse koor Cum Jubilo verzorgt traditioneel de kerstavond, dinsdag 24 december, in het kerkje van Sint-Jan-ter-Biezen.

“EH C. Moeyaert, die jarenlang de celebrant was op de kerstavond, werd echter verleden week opgenomen in het ziekenhuis, zodat een wijziging in het programma wordt voorgesteld. Om 17.45 uur is er een gelezen avondmis, onmiddellijk gevolgd door een ‘Kerstzingen rond de kribbe’ met op het programma traditionele kerstliederen uit Vlaanderen en Gregoriaans kerstrepertoire. Het einde wordt voorzien omstreeks 18.50 uur”, zegt Bernard Deheegher van het Internationaal Gregoriaans Festival van Watou.