Kerst Bazar voor en door speelpleinwerking Het Pompierke LBR

29 november 2019

14u09 0 Poperinge De speelpleinwerking Het Pompierke stampt ook dit jaar de Kerst Bazar uit de grond in Roesbrugge. Een kerstmarkt die vooral lokale ondernemers en hobbyisten aanspreekt.

De Kerst Bazar wordt georganiseerd voor en door de speelpleinwerking Het Pompierke in Roesbrugge. “Ons comité bestaat uit ouders uit de buurt die de zomerwerking op het speelplein organiseren, maar ook de buitenspeeldag en de Kerst Bazar. De inkomsten van de Kerst Bazar gaat naar speelmateriaal voor de zomerwerking. Dit jaar sparen we voor een nieuwe trampoline.”

De Kerst Bazar is een gezellige kerstmarkt die vooral lokale ondernemers en hobbyisten aanspreekt. “We hebben een grote variëteit aan standhouders, waardoor er voor elk wat wils is, maar ook de sfeer is belangrijk. Zo kun je genieten van hapjes en drankjes, een optreden van dansers, gezelschapsspelletjes en je kunt er zelfs je kerstboom kopen. Kortom, een plaats om te genieten met familie en vrienden en wat kerstinkopen te doen.”

De Kerst Bazar is gratis toegankelijk en opent om 16 uur de deuren op zaterdag 30 november in de Karel de Blauwerzaal in Roesbrugge.