Kermis in Poperinge van 6 juli tot en met 15 juli LBR

29 juni 2019

09u41 0 Poperinge Ook dit jaar wordt de Grote Markt en de Paardenmarkt van Poperinge volledig ingenomen voor de jaarlijkse kermis. De kermis opent op zaterdag 6 juli en eindigt op maandagavond 15 juli.

Alle attracties zijn dagelijks open vanaf 18 uur tot 21 uur op weekdagen. Tijdens het weekend en op Zotte Maandag van 16 uur tot 22 uur. De kermisuitbaters zorgen op Zotte Maandag ook voor extra kortingen, dus op 8 juli moet je er zeker bij zijn. Om 18 uur is er een dienst voor de overledenen van Poperinge in de Sint-Janskerk. Van 14 uur tot 23 uur i er muzikale animatie op de Grote Markt en vuurwerk zal traditiegetrouw de Zotte Maandag afsluiten

De dag ervoor op zondag 7 juli kan je ook genieten van de kermis. Om 10 uur is er een plechtige hoogmis in de Sint-Janskerk met voorganger Mgr. Hoogmartens, bisschop van Hasselt. Met om 13.30 uur een beiaardconcert van op de Sint-Bertinustoren door stadsbeiaardier Ludo Geloen. Om 15.30 uur volgt de Maria-Ommegang, de cultuurhistorische processie ter ere van O.-L.-Vrouw van Sint-Jan.

Dinsdag 9 juli is er van 14 uur tot 16 uur een kermisnamiddag op de julifoor voor mensen met een beperking. De dag erna is er van 10 uur tot 14 uur de kindershow ‘Rock ’n Roll in Koningsland’ in jeugdcentrum De Kouter. Om 19 uur volgt de kermisjogging in Poperinge-centrum (door FLAC Hoppeland.

Het parkconcert met Edward (Poperingse band) en Grafgravers (West-Vlaamse hip-hop) staat op donderdag 11 juli om 20 uur op de agenda. Op vrijdag 12 juli is er om 14 uur de kermiskaarting in de Maeke-Blydezaal, gratis inschrijven vanaf 13 uur. Om 19 uur volgt GSI-Kermiscriterium voor elite ZC en beloften in de Veurnestraat door Wielercomité Veurnestraat. Een halfuur later begint het wandelconcert in de stadskern door de Kon. Poperingse Harmonie Sint-Cecilia. Op zaterdag 13 juli is er om 16 uur de Donkere Ommegang, bidprocessie met vertrek aan de Sint-Janskerk door Sint-Jansparochie. De kermis wordt op maandag 15 juli afgesloten om 6.30 uur met een mis in de Sint-Janskerk, gevolgd door Pameltje-Ommegang.