Keikoppencarnaval organiseert alternatief carnavalsweekend in augustus Laurie Bailliu

14 maart 2020

18u01 54 Poperinge Het Poperingse carnavalsweekend werd afgelopen week afgelast. Het organiserende Keikoppencarnaval bleef niet bij de pakken zitten en komt nu op de proppen met een alternatief carnavalsweekend van 21 tot en met 23 augustus.

Het organiserende Keikoppencarnaval zat even met de handen in het haar toen het volledige carnavalsweekend van 20 tot en met 22 maart werd afgelast door het coronavirus. “De federale overheid heeft de beslissing genomen en wij moeten die respecteren. We begrijpen de beslissing. Hier kunnen we echt niets aan doen, maar uiteraard vinden we het ontzettend jammer”, zegt Lieven Ryckbosch van het organiserende Keikoppencarnaval.

Het Keikoppencarnaval ging, samen met de Orde van de Feestneuzen, nadenken of een alternatief carnavalsweekend mogelijk was. De Orde van de Feestneuzen moest hun Prinses Carnaval verkiezing aflassen die normaal op zaterdag 14 maart zou plaatsvinden. “De datum staat definitief vast, 21 tot en met 23 augustus wordt het alternatieve carnavalsweekend. Dat hebben we ook samen met Stad Poperinge en onze carnavalsverenigingen besproken. We beslisten om een alternatief weekend uit te werken, in de eerste plaats, voor onze Poperingse groepen. Op die manier kunnen ze hun kostuums en praalwagen tonen vooraleer het volgende jaar begint. We doen het ook voor ons sponsors. We willen hen toch iets aanbieden als dank voor hun vertrouwen in ons”, zegt Jeroen Horré van het Keikoppencarnaval. De verkiezing van Prinses Carnaval werd verplaatst naar zaterdag 22 augustus.

“Voor de precieze invulling van het programma is het nog even wachten op enkele bevestigingen. We kijken of we enkele gemaakte afspraken kunnen verplaatst worden naar augustus. Het is nu nog even mailen en bellen naar verschillende groepen en organisaties om de mogelijkheden te bekijken. Het alternatieve carnavalsweekend valt samen met de Vierdaagse van de Ijzer en Duinkerkestraatkermis. “We hadden slechts enkele weekends waarop De Kouter nog beschikbaar was. De beschikbare data in augustus waren het beste voor ons. Donderdag is de hoogdag voor de Vierdaagse van de IJzer voor Poperinge. Het alternatieve carnavalsweekend begint op vrijdagavond, dus daarmee komen we niet echt in het vaarwater van de Vierdaagse. Duinkerkestraatkermis is onze vaste besteldienst tijdens het carnavalsweekend. We willen zeker met hen aan tafel zitten om te kijken wat we kunnen doen, maar daar hebben we nog geen tijd voor gehad. We zijn hen zeker niet vergeten. Misschien kunnen we hun biertent integreren in onze kroegentocht. Uit dankbaarheid naar hen toe willen we zeker iets doen”, legt Jeroen uit.