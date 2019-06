Keikopbraderie gaat sprookjestoer op LBR

11 juni 2019

15u25 0 Poperinge De Poperingse handelszaken zetten hun deuren open en bieden tal van interessante koopjes aan van donderdag 20 juni tot en met zondag 23 juni tijdens Keikopbraderie. Op zondag 23 juni van 14 tot 18 uur wordt het verkeersvrije stadscentrum sprookjesachtig ingekleed.

“Poperinge belooft opnieuw te bruisen van de ambiance tijdens de Keikopbraderie van donderdag 20 juni tot en met zondag 23 juni. De Grote Markt wordt omgetoverd tot een heus doeplein met een speleoburcht, een reuze labyrinth en een krijtfeest”, vertelt Florentien Lahoutte, deskundige lokale economie. “De Paardenmarkt zal daarentegen omgetoverd worden tot een luisterplein met 4 magische vertellers: Hilde Rogge, Maartje Kattenstaartje, Droom van Annebel en Poppentheater Kris Kras. Op de foto met Assepoester of Peter Pan? Het kan tijdens een speciale meet en greet in de Ieperstraat en Gasthuisstraat. Ook heel wat feeërieke straatanimatie zal terug te vinden zijn in het stadscentrum. Zo verwelkomen we dit jaar onder meer Roodkapje en De Wolf, Pinokkio & Gepetto, Tovenaar Runewold en de Sprookjesboom.”

Wie het liever rustig aan wil doen, kan gezellig kuieren tussen de kraampjes van de deelnemende handelszaken en andere standhouders. “Vanaf 6 uur kunnen vroege vogels ook naar hartenlust snuisteren op de rommelmarkt in de Casselstraat.” Vergeet je Pop.pas niet! Meer informatie vind je terug op www.poperinge.be/keikopbraderie of op het Facebookevenement Keikopbraderie.