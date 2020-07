Kasteel De Lovie werpt licht op tuberculose na WO I: “De gelijkenissen met de coronacrisis zijn treffend” Laurie Bailliu

09 juli 2020

16u51 0 Poperinge Kasteel De Lovie brengt vanaf 16 juli het verhaal van de ‘witte pest’ of de ‘tering’. De tentoonstelling ‘Kuren op het Kasteel: tuberculose na de Eerste Wereldoorlog’ kadert in het programma Feniks2020 van Westtoer.

“Tuberculose vormde een van de grootste uitdagingen van de twintigste eeuw. De gelijkenissen met de coronacrisis zijn treffend. De longziekte doodde tot het midden van de vorige eeuw tienduizend landgenoten per jaar. Ze verminkte echter nog veel meer anderen. Tussen 1850 en 1950 zijn naar schatting 1,2 miljoen Belgen bezweken aan de ‘witte pest’. Bijna alle families in België kregen er vroeg of laat mee te maken. Zelfs nu sterven wereldwijd jaarlijks nog meer dan 1,4 miljoen mensen aan deze bacterie”, zegt Dries Vandewoude, coördinator projectontwikkeling kasteeldomein.

Sanatorium Sint-Idesbald

“Feniks2020 wil de veerkracht na de Eerste Wereldoorlog belichten. Met onze expo willen we aantonen dat niet alleen huizen en kerken moesten herbouwd worden. Ook de samenleving en vooral de gezondheidszorg moest snel weer op de rails gezet. Aan de hand van het verhaal van tuberculose brengen we de bezoeker op de hoogte. Welke maatregelen werden destijds getroffen? Hoe kon je genezen? En wat met de zieke zelf? Dat en nog meer kom je allemaal te weten op voormalig Sanatorium Sint-Idesbald”, gaat Dries verder. “Sanatorium Sint-Idesbald was een instelling in West-Vlaanderen waar mannen met tuberculose konden genezen. Ze kwamen vooral uit de provincie, maar doorlopend kwam 35 tot 40 procent van de patiënten uit andere provincies en Frankrijk. Een van de eerste redenen om sanatoria op te richten was het isoleren van de ziekte. Zo kon besmetting vermeden worden. Een andere reden was de langdurige kuur die mensen moesten volgen om te genezen.”

Laatste getuigen

De gratis tentoonstelling loopt van 16 juli tot 30 oktober, telkens op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 13 tot 18 uur. De bezoeker wordt verwelkomd in de inkomhal van het kasteel. Van daaruit kan hij de monumentale trap naar boven, waar de expo zich uitstrekt over de hele verdieping. “We schetsen het verhaal van de gezondheidszorg na WO I met films, foto’s, voorwerpen en affiches. Hoe de overheid, niet als eerste, ingreep om de gezondheid van de burger te verbeteren. En hoe een ongeneeslijke ziekte uiteindelijk overwonnen werd” legt Dries uit. “Voor de expo hebben we kosten noch moeite gespaard en hebben we zelfs het geluk gehad om nog de laatste getuigen te vinden uit de tijd van toen. Zo is er een getuigenis van Anna Meulenaere (83). Zij heeft tijdens haar tienerjaren begin jaren 1950 gewerkt als dienstmeid op het sanatorium. Zij vertelt levendig over de tijd van toen.”

De tentoonstelling is een samenwerking tussen De Lovie, Westtoer, Amsab – Instituut voor sociale geschiedenis en de Vereniging voor Respiratoire Geneeskunde en Tuberculose. “Naast de tentoonstelling is er ook een pop-upshop in het kasteel met eigen ambachtelijk vervaardigde producten. Daarnaast is het de eerste keer in het 160-jarig bestaan van het kasteel dat de bezoeker vrij toegang krijgt tot de eerste verdieping. Om deze reden is de tentoonstelling niet rolstoeltoegankelijk. Bezoekers kunnen voor of na de expo ook verder het 65 hectare grote domein verkennen. Wie de tentoonstelling een bezoekje wil brengen, moet wel op voorhand reserveren via kasteel@delovie.be of op 057/34.43.84.