Kart 4 Life om onderzoeken en behandelingen van spierziekten te ondersteunen LBR

06 december 2019

15u03 0 Poperinge Kart 4 Life is aan zijn 5de editie toe. Eurokart, Wradio en Vzw Viva La Fiesta slaan terug de handen in mekaar om onderzoeken en behandelingen van spierziekten mee te helpen ondersteunen. Wie gaat karten tussen 5 december 2019 en 5 januari 2020 steunt het goede doel.

Viva La Fiesta vzw uit Poperinge zet van 5 december 2019 tot 5 januari 2020 hun schouders onder de actie Kart 4 Life. De vereniging zamelt geld in om onderzoeken en behandelingen van spierziekten te ondersteunen. Voorzitter Dries Delannoy lijdt sinds zijn 17de zelf aan de spierziekte Strümpell Lorrain, een spastische ziekte in het zenuwstelsel. “Dat werd pas op mijn 22ste ontdekt in het UZ Antwerpen. Het heeft lang geduurd voor er een gepaste behandeling werd gevonden, maar nu zit ik al vijftien jaar met een Baclofenpomp. Die zit ingeplant in mijn buik en stuurt medicatie naar mijn ruggenmerg. Zonder die pomp zou ik een stijve plank zijn van mijn borstkas tot aan mijn tenen”, vertelt Dries.

Om lotgenoten te steunen wil Dries via zijn vereniging Viva La Fiesta vzw geld inzamelen om onderzoeken en behandelingen van spierziekten. Tot 5 januari 2020 is er de actie ‘Kart 4 Life’. De vereniging wordt hierbij gesteund door Eurokart en Wradio. “De zaakvoerders van Eurokart in Poperinge, Kristof Goethals en zijn partner Els Depoorter, zijn al jarenlang vrienden en ze dragen ons een warm hart toe. Het doet dan ook deugd dat we deze actie hier kunnen laten doorgaan”, zegt Dries. “Wie deze maand gaat karten steunt onderzoeken en behandeling. Per driver gaat er één euro naar het goede doel. Op zondag 8 december organiseren we een Fun Race. Dat zijn 150 ronden in teamverband met enkele praktische proeven zoals een smaaktest of een korte quiz. Dit kost 199 euro per team. Een team wordt gevormd door min. 3 en max. 5 personen. Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor de Fun Race. Wie wil deelnemen moet vlug zijn.”

Tijdens de vorige editie van Kart 4 Life werd ongeveer 2.400 euro ingezameld voor het goede doel. Inschrijvingen gebeurt via Eurokart, Europalaan 5 in Poperinge, via 057 33 27 62 of via info@eurokart.be. Vrijwillige giften kunnen gestort worden op BE13 0688 9741 6139 met vermelding ‘Steun’. Volg Viva La Fiesta op Facebook of stuur een mailtje naar dries@vzw-vivalafiesta.be voor meer info of vragen over spierziekten en acties.