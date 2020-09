Karel Vandenbroucke is nieuw gemeenteraadslid voor CD&V Laurie Bailliu

29 september 2020

16u22 0 Poperinge Tijdens de gemeenteraad van afgelopen maandag legde Karel Vandenbroucke de eed af als nieuw gemeenteraadslid voor de CD&V. Partijgenote Myriam Maes is om medische redenen een tijdje afwezig en zal door hem vervangen worden.

Raadslid Myriam Maes (CD&V) zal door medische redenen gedurende een minimale termijn van twaalf weken niet aanwezig zijn op de vergaderingen van de gemeenteraad en wil hiervoor vervangen worden. De eerste in aanmerking komende opvolger om dit mandaat op te nemen is de partijgenoot Karel Vandenbroucke. Tijdens de laatste gemeenteraad legde hij in handen van voorzitter Isabel Lebbe de eed af.

Karel werkt bij bij UnitronGroup in Poperinge, daarvoor was hij 4 jaar onderzoeker bij Universiteit Gent. Hij is lid van Bijzonder Comité van de Sociale Dienst en stampte in samenwerking met Sociaal Huis Poperinge het project ‘Skate4All’ uit de grond, waarbij hij Poperingse jongeren op een laagdrempelige manier laat kennismaken met skateboarden en zo ook kinderarmoede aanpakt. Tijdens de coronacrisis zamelde hij oude laptops in om aan kansarme gezinnen te geven in Groot-Poperinge, zodat ze thuisonderwijs konden volgen.