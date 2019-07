Kapper pakt uit met opsteekcollectie ‘Mabelle’ LBR

24 juli 2019

15u10 0 Poperinge Kapper Guillaume Lefever van Beautyzone in Poperinge heeft een tweede eigen collectie met opsteekkapsels gecreëerd. “Mijn vader zaliger zei altijd ‘Ma belle’ tegen mijn plusmama”, zegt kapper Guillaume.

Met ‘Hairstrument’ had kapper Guillaume Lefever van Beautyzone in Poperinge zijn eerste collectie met opsteekkapsels te pakken. “The Harp, The Clarinet, The Violin en The Accordion waren mijn vier ‘instrumenten’. Het concept van ‘Hairstrument’ sprak vele mensen aan en zij begonnen al te fantaseren wat voor kapsels de kappers zouden maken voor andere instrumenten. Dat was fantastisch en daar is mijn missie geslaagd. Ik wil mensen inspireren. In ‘Hairstrument’ ging het over vier leuke technieken aan te leren waarbij ze zelf aan de slag konden. Op sociale media word ik getagd in creaties met mijn collectie en daar haal ik toch mijn voldoening uit”, zegt kapper Guillaume.

Vader zaliger

“Mijn tweede collectie draagt de naam ‘Mabelle’. Mijn vader zaliger zei altijd ‘Ma belle’ tegen zijn vrouw. Door deze fantastische naam kwam het concept, waarin jaloezie en glamour samen gaan tot één geheel. De collectie kwam tot stand met samenwerkingen met Poperingse ondernemers die in mij geloven en mij ondersteunen. Zonder hen zou ik dit ook niet kunnen maken”, vertelt Guillaume. “Mensen die mij kennen weten dat ik altijd een verhaal in mijn collectie wil stoppen. Dit jaar koos ik voor ‘jaloezie’. De modellen zijn jaloers op elkaar en willen altijd op de voorgrond treden. Net zoals in de echte wereld kunnen mensen afgunstig zijn. Ik denk dat iedereen wel een beetje jaloers kan zijn. Ook in onze sector. De belangrijkste les die ik hieruit wil trekken, is dat je altijd eerst naar je eigen zaak moet kijken. Waar wil ik met mijn zaak naartoe en niet wat zou de ander doen. Naar je eigen zaak kijken, heeft veel voordelen. Je trekt de klanten aan die jij wil. De inrichting moet iets zijn waar jij zelf graag in werkt. De sfeer of beleving zijn zaken waar jij als kapper achter moet staan. De firma of de producten zijn iets waar je met je gevoel voor kiest. Pas dan gaat jaloersheid weg en kan je genieten van je eigen salon”, vertelt Guillaume.

Opsteektechnieken

De collectie is enkel voor professionals in de sector. “Ik heb de eer om ‘Mabelle’ te brengen in Coach Belgium, Joico Belgium, Balmain Hair Couture en Carin Hair Cosmetics. Ik hoop om heel wat kappers daar te mogen ontmoeten en om hen te inspireren. De bedoeling van de collectie is dat er vier verschillende half opsteekkapsels geleerd worden. ‘Mabelle’ is vooral een collectie waar ik halfopsteken in de picture zet.”

Opnieuw worden er vier technieken geleerd: twee vlechten en twee opsteektechnieken. “Technieken waar ze oneindig kapsels mee kunnen maken. Soms heeft een kapper andere inspiratie nodig om opnieuw in het salon nieuwe dingen te kunnen doen. Opsteken is ook iets wat een meerwaarde kan geven aan een salon. Daarbij leer ik hen ook mijn tips aan om je salon aantrekkelijker te maken voor opsteekkapsels. Ik heb er veel werk ingestoken en hoop dan ook dat het even succesvol zal worden als de eerste collectie. We zijn alvast goed gestart met publiciteit in Tri-bute belux, Echoscoiffure Belgium en Top Hair Benelux. Ook voor coiffure.org, de kappersfederatie mag ik voor de leerkrachten haarzorg mijn collectie brengen.”