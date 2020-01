Kapper Guillaume maakt indruk met show op prestigieus kappersevent Laurie Bailliu

29 januari 2020

15u17 0 Poperinge Guillaume Lefever van Beautyzone bracht zijn allereerste show op The Hair Games 2020: Golden Edition, georganiseerd door onze beroepsorganisatie Coiffure.org. Medewerkster Céline Nouwynck won de fotowedstrijd ‘Wall of Fame’ in de categorie youngster.

Voor het eerst mocht Guillaume Lefever van Beautyzone uit Poperinge een show brengen op The Hair Games 2020: Golden Edition. The Hair Games wordt georganiseerd door de beroepsorganisatie Coiffure.org en is een festival die het kappersvak twee dagen in de schijnwerpers zet en waarbij de laatste trends, technieken en de nieuwste producten voorgesteld worden. Beginnen deed Guillaume met zijn tweede opsteekcollectie die de naam ‘Mabelle’ kreeg. “Mijn vader zaliger zei altijd ‘Mabelle’ tegen mijn plusmama. Door deze fantastische naam kwam het concept, waarin jaloezie en glamour samengaan tot één geheel. Ik wilde met de ‘Mabelle’ collectie aantonen dat jaloezie niet hoeft. Kappers mogen niet zo snel jaloers zijn op elkaar. Wees trots op jezelf, dan hoef je niet jaloers te zijn op iemand anders,” benadrukt kapper Guillaume.

Masker afzetten

“Deze gedachtegang heeft Guillaume niet losgelaten. Met veel trots presenteerde hij op The Hair Games de geëvolueerde Mabelle collectie: ‘Mabelle collection evolved to ‘The bronde’, avant garde hairstyling’. Bronde en kunst in het haar primeren in deze collectie. De meer naturele haarkleuren worden gehanteerd. “Met een masker op ziet iedereen er hetzelfde uit. Ik wil dat we leren om ons masker af te zetten en ons opnieuw bewust worden van de realiteit van het leven”, legt Guillaume uit. Hij vindt dat we het vertekende beeld van de digitale wereld aan de kant moeten leggen. “We gebruiken sociale media om ons te verschuilen. Het is net als een masker. Het kapsel van mijn modellen zit ook verborgen achter een masker en dat wordt afgezet, zodat we de creatie in het kapsel kunnen ontdekken. Mijn boodschap? Zet je masker af en kijk eens voorbij het perfecte plaatje op sociale media. Kijk eens verder dan je gsm. Sociale media heeft een vertekend beeld, alleen de geslaagde en positieve beelden worden gedeeld. Je mag je laten inspireren, maar doe vooral je eigen ding.”

Een masker opzetten, is volgens Guillaume niet alleen een probleem op sociale media. “We leven in een voortdurende strijd om ons masker te durven afzetten. We doen ons beter voor dan we eigenlijk zijn en dat kan vermoeiend zijn. Ik zeg niet dat we onze levensstijl moeten omgooien, maar ik wil de mensen wel bewustmaken dat je moet blijven communiceren met mensen en dat je moet durven jezelf te zijn. Iedere persoon heeft een eigen identiteit. Wees trots op wat je bereikt en op wat je creëert. Durf je eigen creatie te zijn, altijd en overal.”

Medewerkster Céline

Guillaume kijkt met een gelukzalig gevoel terug naar zijn allereerste show. “Ik heb nu nog meer respect gekregen voor alle kappers die podiumwerk doen en zich inzetten om inspiratie en motivatie te geven. Ik zou zeker nog eens show willen voorbereiden, maar het zal niet voor de eerste maanden zijn. Het vraag heel veel voorbereiding om dit tot stand te brengen. Ik ging aan de slag met producten van Balmain Hair Couture. Mijn partner Femke Rys verzorgde de visagie en mijn team van Beautyzone heeft me ook enorm geholpen. Saskia Goetghebeur van Gestellae Ballet stond in voor de choreografie. Sidons hielp me met de styling en Mitch Mues verzorgde de video voor op het podium. Gelukkig heb ik een team achter mij staan en een fantastische vrouw om dit te kunnen verwezenlijken.”

Kapperszaak Beautyzone ging niet alleen over de tongen door Guillaume zijn show. “Onze medewerkster Céline Nouwynck won de fotowedstrijd ‘Wall of Fame’ in de groep youngsters en categorie ‘Gala Gold’”, glundert Guillaume. “The Hair Games organiseerde een gala-avond op zondag waarbij twee wedstrijden werden gehouden. ‘Wall of Fame’ en ‘Hairdresser of the Year. Bij de fotowedstrijd ‘Wall of Fame” zijn er vier categorieën namelijk color, ladies, men and barber en gala gold en twee groepen de kappers en de youngsters onder 23 jaar. Céline ging aan de slag met fotograaf Mathieu Wicke en werd genomineerd als finalist in de categorie ‘Youngster: Gala Gold’. Ze heeft uiteindelijk de eerste prijs gewonnen. Vele talenten worden op die avond ontdekt. We zijn dan ook fier dat onze medewerkster Céline daar deel uitmaakt.”