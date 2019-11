Kampioenschap ’t Hoppeland door ‘De Ware Vogelvrienden AOB/KBOF Poperinge’ LBR

18 november 2019

15u17 0 Poperinge De vogeltentoonstelling en het kampioenschap ‘t Hoppeland wordt tijdens het laatste weekend van november opnieuw georganiseerd in zaal de Maeke Blyde in Poperinge.

Het laatste weekend van november is traditioneel de periode waarop in zaal de Maeke Blyde het kampioenschap ’t Hoppeland plaatsvindt. “Alle vogelliefhebbers kunnen aan dit kampioenschap deelnemen”, zegt José Torrez namens het bestuur. Op vrijdag opent de tentoonstelling eigenlijk al de deuren. “Vrijdagnamiddag is voorbehouden voor de bejaarden uit enkele woonzorgcentra.” Op zaterdag is de tentoonstelling open van 8 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 17 uur. De deuren gaan open op zondagmorgen om 7.30 uur voor de vogelbeurs voor particulieren tot 12 uur. Ondertussen is ook de tentoonstelling open van 8 uur tot 12 uur en 13 uur tot 17 uur. Vanaf 16.30 uur is er de gewest prijsdeling.

“Er zijn drie tentoonstellingen namelijk in Ieper, Wervik en Poperinge met verschillende klassementen. Een klassement is ook voorzien voor de exposanten van de vereniging. De Maeke-Blyde zaal wordt gehuurd vanaf dinsdagmorgen 19 november tot de maandagmiddag. Op dinsdag wordt de Maeke-Blyde zaal omgetoverd in een tentoonstellingsruimte met in het midden de rekken waarop de tentoonstellingskooien worden geplaatst en tegen de buitenkant van de zaal wordt de ruimte gereserveerd voor de standhouders. Op woensdagnamiddag vindt de inkorving plaats. De deelnemers brengen hun vogels mee in tentoonstellingskooien.”

De vogels worden ingeschreven volgens klasse en reeks. Het aftekenen van de kooien en het plaatsen van de kooien op de rekken gebeurt door vrijwilligers. “Donderdagmorgen begint de tafelkeuring door 5 ervaren keurmeesters elk volgens hun eigen specialisatie: exoten, inlandse, kanaries, parkieten, hybriden. De algemene rangschikking wordt opgemaakt door optelling van de 5 beste vogels. Bij het behalen van een kampioenstitel krijgt de exposant een waardebon. Iedere exposant met minimum 10 vogels krijgt een pakket met streekbieren volgens rangschikking.” Op vrijdag gaat de uiteindelijke tentoonstelling van start.

Tijdens de tentoonstelling is de cafetaria van de Maeke Blyde geopend. “Dankzij de vele vrijwilligers kan het bestuur zo’n tentoonstelling opzetten.” Meer informatie over het wedstrijdreglement, de reeksen en het inschrijvingsformulier te verkrijgen via www.dewarevogelvriendenpoperinge.be.