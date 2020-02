Kamagurka tekent mee aan ‘Feniksstraat’ en sprokkelt ideeën bij inwoners Reningelst Laurie Bailliu

26 februari 2020

16u19 0 Poperinge Schrik niet als op vrijdag 28 februari ineens cartoonist Kamagurka bij u aanbelt. Hij doet vanaf 11 uur z’n ronde in Reningelst om inwoners te vragen hoe de verzonnen ‘Feniksstraat’ er volgens hen moet gaan uitzien.

“Deze zomer loopt in de Kinderbrouwerij van Reningelst de expo ‘Feniks, kinderen in de wederopbouw’. Tijdens de tentoonstelling krijgt iedereen de kans om mee te tekenen aan de verzonnen Feniksstraat: een rij huizen, met daartussen plots een gat. Een huis is platgebombardeerd, de grond geëffend”, zegt Annemie Morisse van de WOI-cel. “Hoe zou jij dit gat invullen? Waarheidsgetrouw of met een twist? lllustratoren gaan er nu al mee aan de slag. Een van hen is Kamagurka. En hij gaat nog een stapje verder. Met zijn ontwerp onder de arm zal hij aankloppen bij de bewoners van het dorp. Wat vinden zij ervan en hoe zouden zij het gat opvullen? Wederopbouw of niet? Het resultaat van “Kama in Reningelst” is te zien als documentaire in de tentoonstelling, in de kamer waar de creatieve brouwsels van bewoners en bezoekers langzaam rijpen tot een nieuwe dorpsstraat”, vertelt Annemie.

Ook jij kan meetekenen aan de Feniksstraat. Bezorg je ontwerp en word deelnemer aan de expo. Misschien word je wel uitgeroepen tot dé designer van de Feniksstraat. Hoe teken je mee? Haal vanaf 2 maart een blanco-tekenblad af bij Toerisme Poperinge of in de bibliotheek van een CO7-gemeente (Heuvelland, Ieper, Langemark-Poelkapelle, Mesen, Poperinge, Vleteren en Zonnebeke). Maak je ontwerp en dien het in op één van deze locaties. Dit kan nog tot en met 10 juni. Iedereen kan deelnemen, van 0 tot 102 jaar. Dit project is gedragen door Feniks2020, CO7 en Stad Poperinge.