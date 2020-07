Jong en oud kamperen op Biezenhoeve in Watou Laurie Bailliu

26 juli 2020

13u29 0 Poperinge Geert Vandenbussche en Sofie Vanpeperstraete van de belevingsboerderij De Biezenhoeve in Watou ontvingen dit weekend jong en oud op hun pop-upkampeerterrein. “Het werd een leuke overnachting. Het is zo ontzettend fijn en verrijkend om mensen op onze boerderij te ontvangen”, zegt Sofie.

De Provincie West-Vlaanderen ondersteunt West-Vlaamse ondernemers om belevingsvolle activiteiten te organiseren voor het brede publiek. Inagro biedt gratis begeleiding aan land- en tuinbouwers die een coronaveilige actie of activiteit willen organiseren. Geert Vandenbussche en Sofie Vanpeperstraete van de Biezenhoeve in Watou verwelkomden dit weekend jong en oud op hun pop-upkampeerterrein. Op die manier zetten ze hun melkveebedrijf en de landbouw in de kijker. Geert Vandenbussche en Sofie Vanpeperstraete van de Biezenhoeve in Watou zette het weekend op touw met de hulp van Inagro en coach Mieke Vergote van Miessentiel.

“Een 25-tal kampeerders genoten van een nachtje kamperen en activiteiten op de boerderij. We konden een programma met heel wat activiteiten aanbieden. Onze deelnemers leerden vilten en lieten zich verrassen op ons blotevoetenpad doorheen de boerderij. Ze gingen op verkenning in de stallen en hielpen de boer een handje. ‘s Avonds smulden ze van onze eigen worstenbroodjes op een vuurschaal en luisterden ze naar spannende verhalen bij het vuur. Zondagmorgen konden de kampeerders genieten van een heerlijk ontbijt met hoeveproducten. Als afsluiter hadden we nog een yoga-initiatie in de weide. Als kers op de taart werd er nog een kalfje geboren”, vertelt Sofie Vanpeperstraete van de belevingsboerderij De Biezenhoeve in Watou.

Coronamaatregelen

De kampeerders genoten volop van wat quality time met hun oogappels. “Het was een fantastische ervaring. Back to basic. Het is echt genieten om deze activiteiten, die je bij andere evenementen niet vaak kan uitvoeren, samen met je kind kan ervaren en ontdekken. Een leuk quality time moment”, zegt mama Juliette Ruckebusch die samen met dochter Axelle een nachtje kampeerde op De Biezenhoeve.

Ook op het pop-upkampeerterrein werd rekening gehouden met de coronamaatregelen. “Er werd zoveel mogelijk per bubbel gewerkt. Daarnaast werd bij het ontbijtbuffet gebruik gemaakt van een ‘bestelbon’. De kampeerders kregen een overzicht van wat op het menu stond en op die manier konden ze ons doorgeven wat ze graag wilden eten. Uiteraard was er ook ontsmettingsgel voorzien en werden mondmaskers gedragen.