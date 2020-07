Jong en oud kamperen op Biezenhoeve in Watou: “Zodra we onze deuren openzetten, ervaar ik dat heel wat bezoekers écht respect hebben voor ons” Christophe Maertens

24 juli 2020

10u13 1 Poperinge Deze zomer ondersteunt de Provincie West-Vlaamse ondernemers om belevingsvolle activiteiten te organiseren voor het brede publiek. Geert Vandenbussche en Sofie Vanpeperstraete van de Biezenhoeve in Watou grepen hun kans en verwelkomen dit weekend jong en oud op hun pop-upkampeerterrein. “Het is zo ontzettend fijn en verrijkend om mensen op onze boerderij te ontvangen.”

Dit weekend zetten Geert en Sofie de deuren van hun melkveebedrijf in Watou open voor het publiek. Op de Biezenhoeve kunnen twintig kampeerders een nachtje hun tent opslaan. Sofie zette het weekend op touw met de hulp van Inagro en coach Mieke Vergote van Miessentiel. Inagro is het grootste onderzoekscentrum voor praktijkonderzoek in land- en tuinbouw in Vlaanderen, terwijl Miessentiel aan coaching en begeleiding doet.

Worstenbroodje

Het resultaat is een programma vol activiteiten. Geert en Sofie werken samen met twee natuurgidsen. “Deelnemers leren vilten en laten zich verrassen op ons blotevoetenpad doorheen de boerderij”, zegt Sofie. “Ze gaan op verkenning in de stallen en helpen de boer een handje. ‘s Avonds eten ze van ons eigen worstenbroodje op een vuurschaal en luisteren ze naar spannende verhalen bij het vuur.” Op zondag schuiven de kampeerders aan tafel aan voor een ontbijt met hoeveproducten. Nadien volgt een yoga-initiatie in de weide.

Met het project komen de provincie en Inagro tegemoet aan de gevolgen van de coronacrisis in de land- en tuinbouwsector. Tegelijk willen ze boer en burger dichter bij elkaar brengen. “Net als veel andere sectoren voelen de land- en tuinbouwers de crisis op heel wat vlakken. Zo zagen boeren die werk maken van bijvoorbeeld hoevetoerisme een deel van hun inkomsten wegvallen. Sinds toerisme in eigen land opnieuw mogelijk is, stellen we alles in het werk om de sector te helpen”, vertelt Muriël Derycke van Inagro.

Extraatje

“We organiseren onze activiteiten in de eerste plaats omdat we dat graag doen en er energie uithalen. Uiteraard is het ook fijn dat we er een extraatje aan verdienen”, vult Sofie aan. “Het voorjaar viel tegen, maar ik blijf erin geloven dat wij als landbouwer een belangrijke schakel zijn. We mogen best wel trots zijn op hetgeen we elke dag verwezenlijken, vaak achter de schermen. Zodra we onze deuren openzetten, ervaar ik dat heel wat bezoekers écht respect hebben voor ons.”

Nog tot het einde van de zomer kunnen land- en tuinbouwers een aanvraag indienen voor gratis begeleiding. “We zoeken landbouwbedrijven uit verschillende sectoren en regio’s die een idee hebben voor een leuke zomeractiviteit op of rond hun boerderij. Denk onder meer aan een origineel bezoek, een coronaveilig optreden in de wei, een proeverij van producten, een fietstocht langs de velden of een uitgewerkt landbouwleerpad”, verduidelijkt Muriël nog.