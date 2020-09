Jong CD&V Poperinge vraagt perspectief voor lokale verenigingen Laurie Bailliu

14u51 0 Poperinge Stad Poperinge ontving in juni 223.000 euro, afkomstig uit het noodfonds met als bedoeling om lokale cultuur-, jeugd- en sportverenigingen te ondersteunen. Jong CD&V Poperinge vraagt zich af wanneer de broodnodige middelen en ondersteuning uitgerold en verdeeld kunnen worden.

“Het werkjaar van heel wat verenigingen is in Poperinge opnieuw gestart. Voor velen na een corona onderbreking van meer dan een half jaar. Heel wat jeugdverenigingen waarvoor fondsenwervende activiteiten zoals fuiven, soupers en stadsondersteuning essentieel is. De Vlaamse regering kende in juni financiële toe aan Stad Poperinge. In totaal zo’n 223.000 euro, afkomstig uit het noodfonds met als bedoeling om lokale cultuur-, jeugd- en sportverenigingen te ondersteunen”, zegt Jeroen Verdonck, in naam van Jong CD&V Poperinge/Akkordejong.

“Met Jong CD&V Poperinge zagen we dat al heel wat gemeenten een beslissing hierover nemen, maar het Poperingse stadsbestuur heeft hierover nog niet gecommuniceerd. Het lijkt goed dat Poperinge de verdere evolutie van corona afgewacht heeft om te bekijken hoe de verdeling best vorm krijgt en zo een eigen invulling kan geven aan de heropleving van de vrijetijdsbeleving en besteding, heel belangrijk. Niettemin lijkt dit najaar nu wel de periode om perspectief te geven aan de vele verenigingen die Poperinge rijk is.” Jeroen Verdonck zal in de komende gemeenteraad informeren naar een stand van zaken. “Op welke termijn kan de visie en vooral de broodnodige middelen en ondersteuning uitgerold en verdeeld worden, het liefst na overleg met de verenigingen.”