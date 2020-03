Jong CD&V peilt met AkordeJong naar mening van Poperingse jeugd Laurie Bailliu

Poperinge AkordeJong is het nieuwe inspraakplatform van Jong CD&V Poperinge. De jonge groep Poperingenaars wil de signalen van de jeugd opnemen in het beleid van Poperinge, in samenspraak met het stadsbestuur.

AkordeJong staat gelijk aan jeugd met ‘poer’, met ambitie, met goesting. “Het is een woordspeling op akkoord, jong en accordeon. We zijn een jonge groep Poperingenaars die een klankbord wil zijn voor de Poperingse jeugd. We willen meewerken aan een Poperinge dat aantrekkelijk is en blijft voor jongeren. Want dat is een van de grootste uitdagingen voor Poperinge”, zegt Karel Vandenbroucke van Jong CD&V Poperinge. “We willen de Poperingse jeugd laten meedenken om onze stad te wapenen tegen de uitdagingen van de toekomst, een denktank als het ware. Om dat te verwezenlijken, gaan we op verschillende manieren te werk, zoals discussiegroepen, brainstorms of inspraakmomenten. Wij zullen daarna in dialoog gaan met het stadsbestuur. Zo willen we het stadsbestuur van Poperinge helpen de juiste beslissingen te nemen rond jongerengerelateerde thema’s.”

AkordeJong wil zijn ontstaan vieren met de Poperingse jeugd. “Daarom organiseren we een babyborrel in jeugdhuis Den Couter. Kom op vrijdag 13 maart tussen 16 en 2 uur naar het jeugdhuis en denk mee over de toekomst van Poperinge. Als beloning trakteren we op een gratis drankje.” Meer info op de Facebookpagina AkordeJong.