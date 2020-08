Jobstudenten, leerkrachten en begeleiders gezocht voor zomerschool Laurie Bailliu

05 augustus 2020

16u50 0 Poperinge De stad Poperinge organiseert in de periode van 17 augustus tot 31 augustus een zomerschool. Daarvoor zoekt de stad jobstudenten, leerkrachten en begeleiders.

Het initiatief is bedoeld voor kinderen en jongeren die in coronatijd veel schoolachterstand hebben opgelopen en hierdoor een slechte start dreigen te maken volgend schooljaar. Voor de zomerschool is de stad op zoek naar jobstudenten, leerkrachten en begeleiders.

Als jobstudent sta je in voor de praktisch-organisatorische kant van de zomerschool: opvang en activiteiten begeleiden. Kandidaat-leerkrachten beschikken bij voorkeur over relevante ervaring. Zo mogen laatstejaarsstudenten uit de lerarenopleiding zich aanmelden. Vrijblijvend kan contact opgenomen worden met de coördinator van de zomerschool voor meer informatie en/of een kennismakingsgesprek. Meer informatie over de zomerschool kan je nalezen op www.poperinge.be.