Jeugdhuis Den Couter zoekt vrijwilligers Laurie Bailliu

19 juni 2020

Poperinge Het Poperingse jeugdhuis Den Couter is op zoek naar vrijwilligers.

Jeugdhuis Den Couter zoekt gedreven tieners die ervan houden om achter de tapinstallatie te staan of feestjes in elkaar te steken.. Ben jij de persoon die ze zoeken? Meer info via tappen@dencouter.be of via de Facebookpagina ‘Jeugdhuis Den Couter’.