Jeugd Rode Kruis Poperinge gaat op kamp in eigen stad door coronamaatregelen in Antwerpen Laurie Bailliu

13 augustus 2020

16u37 0 Poperinge Jeugd Rode Kruis Poperinge trekt de eerste week van augustus steevast op kamp. Door de tweede coronagolf in Antwerpen kon het jaarlijkse kamp niet doorgaan op de voorziene kampplaats in Essen. Er werd gezocht naar een oplossing en zo kon JRK Pops dan toch op kamp, in eigen stad. De groep ging kamperen, achter vakantiehuis de Kerselinde langs de Krombeekseweg.

Normaal moest het JRK kamp deze zomer een vijfdaagse naar Bivakhuis Deken Verstraelen in Essen worden. Midden juli steeg het aantal besmettingen zeer snel en werden in de provincie Antwerpen strenge maatregelen afgekondigd. “Zo werd het afgeraden om naar die streek te reizen. Al van in het begin van ieder werkjaar staat de eerste week van augustus steevast gereserveerd in de agenda van Jeugd Rode Kruis Poperinge. Het JRK kamp is immers steeds het hoogtepunt waar veel leden en hun leiding naar uit kijken. Om het risico op besmetting zo laag mogelijk te houden werd besloten om een alternatief te zoeken en dichter bij huis te blijven”, zegt Dirk Spenninck van Rode Kruis Poperinge.

Tentenkamp

“Toen Pieter Maréchal en Liesbeth Dumon, die jaarlijks meegaan met JRK om te koken, hoorden van de problemen, boden ze de weide aan achter hun vakantiewoning Kerselinde op de Krombeekseweg in Poperinge. Met hulp van enkele Rode Kruisvrijwilligers werd daar in een recordtempo een heus tentenkamp opgezet. Hierdoor kunnen de negen leiders en vier koks een tof kamp bezorgen aan 25 JRK’ers. Uiteraard worden ook hier maatregelen genomen tegen het verspreiden van het virus. Handjes wassen, ontsmetten van veel gebruikte oppervlakten en het dragen van een mondmasker op de gepaste momenten horen bij de dagelijkse rituelen.”

Kampthema

Leider Tibo Wyffels is tevreden met de oplossing. “Het zag er even naar uit dat ons kamp in het water zou vallen. Gelukkig kregen we het aanbod van Pieter en Liesbeth om tenten op te slaan in hun weide. Het kampthema ‘JRK doorheen de tijd’ kunnen we perfect toepassen in ons tentenkamp. Zo zijn we de eerste dag begonnen in het heden, over de middeleeuwen en de oertijd om de laatste dag te eindigen met de oerknal waarbij alles van het terrein verdwenen is”, zegt Tibo.

EHBO

Kinderen vanaf 6 jaar kunnen bij Jeugd Rode Kruis Poperinge leren hoe ze met simpele handelingen eerste hulp kunnen bieden zoals het oproepen van de hulpdiensten tot het reanimeren van slachtoffers. Er worden regelmatig gratis initiaties en cursussen georganiseerd voor kinderen van 6 tot 16 jaar. Na het volgen van een cursus of initiatie kunnen de kinderen gratis aansluiten bij JRK. Maandelijks komen ze samen voor een activiteit. Meer info via jeugd@poperinge.rodekruis.be.