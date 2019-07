Jenny is 170ste winnaar van Pop.kado LBR

31 juli 2019

15u15 0 Poperinge Drie jaar na de lancering van de Pop.pas, een stadspas gelanceerd door het stadsbestuur en de vzw Centrummanagement, werd het 170ste Pop.kado uitgereikt.

Op vrijdag 22 april 2016 werd de Pop.pas gelanceerd in Poperinge. Doel van deze stadspas is de lokale economie en handel te versterken. Drie jaar na de lancering zijn al 16.135 Pop.passen in omloop. Gebruikers van de Pop.pas kunnen per dag, per winkel één Pop.punt verdienen. Elke zondag om middernacht vindt er een loterij plaats en de persoon met het winnende Pop.punt krijgt een Pop.kado van 250 euro. Het 170ste Pop.kado werd uitgereikt aan Jenny Vanheste, met een scan bij D’Abeelestatie.

Meer informatie over de Pop.pas en de Pop.kado op www.shopinpops.be.