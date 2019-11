Jaimy enige kandidaat voor Junior Prins LBR

12 november 2019

14u51 4 Poperinge De carnavalsgroep Orde van de Dubbeldeckers organiseert op zaterdag 23 november de Junior Prins Carnavalverkiezing in zaal De Gilde in Poperinge. Jaimy waagt als enige zijn kans. Een kandidate Junior Prinses Carnaval is er niet.

Het is de vierde editie van de Junior Prins en Prinses verkiezing die de Orde van de Dubbeldeckers organiseert, nadat ze het overnam van Space Ace. Vorig jaar kon de organisatie nog rekenen op vier kandidaten. Dit jaar moeten ze het doen met één kandidaat: Jaimy Puystiens. “Vorig jaar was ik ook kandidaat, maar toen heb ik het niet gehaald”, zegt Jaimy (16) uit de Orde van de Wietewoai’s. Brian Denys werd in 2018 Junior Prins.

Laatste Junior Prins verkiezing

De verkiezing vindt plaats op 23 november in De Gilde om 19.33 uur. “Ik moet een voorstelling en stunt brengen en ook een praktische proef moet ik tot een goed einde brengen.” Nieuw dit jaar zijn de stemmen uit de zaal. “Vorig jaar hadden we vier kandidaten en geen stemming. Nu hebben we maar één kandidaat, maar toch gaan we voor een stemming. Dat kan zowel een positieve als negatieve invloed op je resultaat hebben. Om Junior Prins te worden, moet Jaimy sowieso 75 procent behalen. Als hem dat lukt, zal hij als laatste de titel van Junior Prins krijgen. De Gilde sluit namelijk eind dit jaar de deuren en wij zijn de laatste carnavalsvereniging die er een verkiezing organiseren”, zegt voorzitter Kristof Roegiers van de Orde van de Dubbeldeckers.

“Nu we maar één kandidaat hebben, hebben we ook besloten de supporters bij de verkiezing te betrekken. Er staat die avond dus ook een publieksproef op het programma.” Een kandidaat voor Junior Prinses is er dit jaar niet, dus zal Junior Prinses Ashley een extra jaar haar titel dragen. Toegangskaarten kosten 3,5 euro en zijn te verkrijgen bij Jaimy. De dag zelf betaal je 5 euro.