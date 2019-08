Jaarlijks IJzerfeest in Houtkerkque en Roesbrugge LBR

26 augustus 2019

16u24 0 Poperinge De derde editie van IJzerfeest, het jaarlijkse grensoverschrijdend evenement langs de grensrivier IJzer tussen Houtkerque en Roesbrugge, staat gepland op zondag 1 september.

In datzelfde weekend is er ook Roesbrugge kermis ‘Petit Paris’. “Aan de pontons van Roesbrugge staat een dag vol animatie op en rond de IJzer, met gratis kajaks, vlottenbouw en de competitie voor mensen met sterke armen ‘Bootje Trek’, vanaf 14 uur, op het programma”, zeggen de organisatoren.

Nieuw dit jaar op het water is het stand-up paddle. “Wie minder aan varen is, kan zich eerst gaan uitleven bij de volksspelen en dan wandelen langs het Dode IJzerpad richting de Franse grens en terug via Haringe.” Dat is een wandeling van zeven kilometer. Nederlandstalige en Franstalige natuurgidsen gaan mee op pad om verhalen over de geschiedenis, natuur en water te delen. “Net als vorig jaar is er opnieuw de smaakwandeling, verzorgd door Toerisme Poperinge. Om 15, 16 of 17 uur kun je aansluiten bij de Nederlandstalige wandeling met gratis proevertjes, die start aan de kade van Roesbrugge. Om 15.30 en 16.30 uur is er ook een Franstalige gids voor de smaakwandeling.”

Het streepje muziek wordt verzorgd op de markt van Roesbrugge. Daar kun je genieten van twee optredens. Om 14.30 uur is er Il Sogno met Rex ‘n Roll, de muzikanten van de Franse tegenhanger van De Lovie ‘les Papillons Blancs’. Daarna treedt De Lovie ook op met een gastmuzikante en dat is niemand minder dan Barbara Dex. Om 16.30 uur volgen de muzikanten van Brock’ and Blues in hun zilveren caravan.