Jaagpad langs de Ijzer wordt eindelijk hersteld én er komt een slipway voor de brandweer

11 juli 2019

16u46 0 Poperinge De Poperingse burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) is een tevreden man. Er wordt eindelijk geld geïnvesteerd om het jaagpad langs de Ijzer in Poperinge, Stavele en Roesbrugge te herstellen. “We zijn blijven aandringen om het jaagpad te herstellen en werk te maken van de beloofde slipway én met succes”, zegt burgemeester Dejaegher.

De vraag tot herstel en renovatie van het jaagpad langs de rechteroever van de IJzer, tussen Diksmuide en Roesbrugge, werd heel vaak aangehaald, maar schot in de zaak kwam er niet. De burgemeesters van Poperinge, Alveringem en Lo-Reninge plaatsten vorig jaar nog een infopaneel, als symbolisch protest. Ze waren de staat van het jaagdpad langs de Ijzer beu. Op het infopaneel stond de beheerder De Vlaamse Waterweg nv, agentschap van de Vlaamse overheid, vermeld. Enkele jaren geleden vroeg de stad Poperinge aan de toenmalige NV Waterwegen en Zeekanaal om ten behoeve van de brandweer een slipway aan te leggen maar ook daar kwam er niets van in huis.

Burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) bleef druk zetten op de Vlaamse Waterweg om het jaagpad langs de rechteroever van de IJzer aan te pakken, maar zijn pogingen hadden lange tijd geen succes. Tot nu. De Vlaamse Waterweg nv, die de jaagpaden beheert, krijgt 10 miljoen euro toegewezen. Meer dan 4 miljoen wordt in West-Vlaanderen geïnvesteerd en daar is burgemeester Dejaegher blij om. Voor het jaagpadherstel langs de IJzer in Poperinge, Stavele en Roesbrugge over een afstand van in totaal 5,4 kilometer wordt 815.000 euro vrijgemaakt. “Het is niet de eerste keer dat de belofte er is dat het jaagpad zal hersteld worden, maar nu heb ik wel de indruk dat het ook echt in orde zal komen”, zegt burgemeester Dejaegher. “De formele brief hebben we ondertussen ook ontvangen. Ik heb er vertrouwen in. De oever verzakt, dus het jaagpad ook. Het is positief dat er werk van gemaakt wordt. Ook de slipway, voor het vlotter kunnen uitvoeren van brandweer interventies komt er.”