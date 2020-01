Inzamelactie kerstbomen LBR

05 januari 2020

16u39 0 Poperinge Je afgedankte kerstboom kan je net zoals vorig jaar laten ophalen of achterlaten in één van de ophaalpunten.

Op maandag 6 januari is er één rondrit binnen de stadsring. Bomen dienen vóór 8 uur buiten te staan zonder pot of decoratie op een goed zichtbare plaats. Opgelet: bomen op opritten of in de voortuin worden niet meegenomen.

Tot en met dinsdag 7 januari, voor 8 uur, mag je ook je kerstboom achterlaten op een van de ophaalpunten:

*De Lijster (groenzone speelplein)

*Busseniershof (groenzone speelplein)

*Bellewijk (groenzone speelplein)

*Hoppelandwijk (groenzone kant Kentlaan)

*Parking Oudstrijdersplein: pas na 13 u. (3 januari) door vrijdagmarkt

*Doornstraat (parking Maeke Blyde)

*Parking Sport- en recreatiebad De Kouter

*Abele – OC d’Hoge Schole

*Watou – parking Brennepark

*Roesbrugge – kade IJzer

*Haringe – parking Klooster

*Krombeke – OC De Bampoele

*Sint-Jan-ter-Biezen – parking kerk

*Proven – OC De Croone (plein Provenplein)

*Reningelst: Reningelstplein