Inwoners De Lovie gaan uit de bol op eigen schlagerfestival ‘7 Anjers, 7 Dromen’: “Veel stralende gezichten en lieve woorden” LBR

25 oktober 2019

18u06 0 Poperinge ‘De meeste dromen zijn bedrog’ zingt Marco Borsato, maar dat telt niet in De Lovie. De vzw die jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking in de Westhoek ondersteunt, heeft voor de bewoners een eigen schlagerfestival georganiseerd. Tijdens ‘7 Anjers, 7 Dromen’ konden de bewoners zich eens helemaal laten gaan.

“Kleine en grote dromen geven een doel in het leven. Om een droom te realiseren, heb je focus, lef en moed nodig. Het helpt je (zelf)vertrouwen vergroten. Een droom realiseren, betekent ook genieten samen met anderen of heerlijk alleen. Binnen De Lovie hebben we het platform ‘Buiten de lijntjes dromen’ dat dromen van mensen met een handicap doet uitkomen", vertelt Frederik Desodt. Binnen De Lovie is hij de dromenvanger. Bij hem kunnen bewoners terecht met kleine en grote dromen en zo is het festival ‘7 Anjers, 7 Dromen’ tot stand gekomen.

Financiële steun van Labadoux

“Vaak kreeg ik de vraag om eens een schlagerfestival te beleven in het woonpark van De Lovie. Zo is het idee voor ‘7 Anjers, 7 Dromen’ ontstaan”, legt Frederik uit. “Heel wat bewoners dromen van een optreden en een ontmoeting met K3, Niels Destadsbader,... Voor ons zijn deze artiesten jammer genoeg niet betaalbaar. Daarom willen we eerst kleinschaliger beginnen en wat ervaring opdoen, kijken of het concept aanslaat. Met de werkgroep en in overleg met Labadoux Social werd de keuze gemaakt volgens de interesses van bewoners. Voor een volgende editie hebben we al een aantal artiesten in gedachten, maar afhankelijk van de financiële middelen die we kunnen werven, zal het programma vastgelegd worden.”

Labadoux Social schonk een deel van de opbrengst van het Labadoux Festival aan ‘Buiten de lijntjes dromen’. Dankzij dat financieel duwtje in de rug, kon de schlagernamiddag in De Lovie doorgaan. “De namiddag startte met een show van dj Samir, die ook steun krijgt van De Lovie en ooit eens dj wilde zijn op een evenement. Daarna volgde koffie en gebak. Een optreden van Eveline Cannoot en Matthias Lens mocht niet ontbreken. Een meet en greet volgde ook nog. Een dj-set sloot ons schlagerfestival af”, gaat Frederik verder. “Eveline Cannoot was laaiend enthousiast. Toen we achteraf polsten hoe ze dit optreden ervaren had, straalde ze van geluk. Ook Matthias Lens was erg tevreden.”

Tevreden reacties

De eerste editie van ‘7 Anjers, 7 Dromen’ kon met vierhonderd bewoners en medewerkers rekenen op een volle feestzaal. “We blikken meer dan tevreden terug. Zonder de vele helpende handen van vrijwilligers hadden we deze droom niet kunnen realiseren. Echt een warm applaus voor hen. Onze bewoners waren erg positief. Veel stralende gezichten en lieve woorden. Daar doen we het voor. Mensen zien stralen van geluk, wat is er mooier?”

“Met veel respect en bewondering hebben we ervaren hoe jullie ‘7 Anjers, 7 Dromen’ hebben georganiseerd. Het was puik en de vele reacties van jullie bewoners en medewerkers liegen er niet om dat dit een schot in de roos was. Ik wil jullie graag bedanken voor het warme onthaal en de leuke attenties en vooral de vele glimlachen op ieders gezicht”, reageren ook de mensen van Labadoux.