Internering voor brandstichtende zoon LSI

17 september 2019

18u35

Bron: LSI 0 Poperinge De 24-jarige jongeman uit Poperinge die op 12 april in de Professor Dewulfstraat in Poperinge brand stichtte in het dakappartement van zijn vader, moet worden geïnterneerd. Dat besliste de raadkamer van Ieper.

Dwayne T. stond plots op het terras van de onderburen van vader Werner en verklaarde aan de verbaasde buren dat hij net brand had gesticht. Hij vluchtte over de reling van het terras maar kon ingerekend worden. Sindsdien verbleef hij in de cel. De brand vernielde het appartement van zijn vader volledig. De raadkamer oordeelde dat Dwayne T. de brand stichtte in staat van geestesstoornis waardoor hij geen controle had over zijn daden. Door de internering zal hij de cel mogen verlaten maar zal hij gedwongen opgenomen worden in een gespecialiseerde instelling.