Internaat de Keiwijzer zoekt afkoeling bij springkastelen met zwembad Laurie Bailliu

24 juni 2020

17u51 1 Poperinge Het internaat De Keiwijzer uit Poperinge heeft woensdag een slotactiviteit georganiseerd naar aanleiding van het einde van het schooljaar. De kleinsten werden getrakteerd op springkastelen met een zwembadje. De perfecte verfrissing bij deze tropische temperaturen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Deze coronaperiode was ook voor internaat De Keiwijzer een intense periode. “We begonnen met vijf tot zeven leerlingen en bleven ook tijdens de paasvakantie open om de kinderen op te vangen. Nu verblijven acht secundaire leerlingen, elf lagere schoolkinderen en één kleuter op internaat. De kinderen hadden er deugd van om hier te kunnen zijn en we zijn blij dat we voor die jongeren iets konden betekenen”, zegt internaatsbeheerder Marc Bailliu.

De lagere schoolkinderen werden getrakteerd op een verfrissende afsluitactiviteit: twee springkastelen met zwembadje werden geparkeerd op de speelplaats. “Het is een leuke activiteit, maar het watergedeelte is zeker het leukste”, glundert Matthew (9), wat Marthe (8) meteen beaamt. “Het was een warme dag, maar het water bracht verfrissing. We aten ook een ijsje en suikerspin. Het was een leuke namiddag”, vinden ook Juna (10) en Cecillia (12). En ook Alexandro (8) beleefde een fantastische namiddag. “Heel leuk dat we met water kunnen spuiten op elkaar.”

“Wel jammer voor onze secundaire internen Charlotte, Lies en Louis, die nog moeten studeren voor hun examens”, besluit Marc. Het internaat bereidt zich ondertussen voor op het volgende internaatsjaar. De inschrijvingen lopen al binnen. Wie interesse of meer informatie wil, kan contact opnemen via marc.bailliu@vsop.be.