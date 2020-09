Inschrijven voor coronaveilige kermis in Oostvleteren Laurie Bailliu

03 september 2020

17u05 0 Poperinge In Oostvleteren wordt op zondag 13 september een coronaveilige kermis georganiseerd op de weide naast OC De Sceure.

Om 12 uur kun je een smulbakje eten bij de foodtruck en om 14 uur is er café la Musette met kleinkunst, chanson, accordeon en zang door Yves Bondue. Vergeet je mondmasker niet.

Wie van de kermis wil genieten, moet inschrijven voor 10 september bij Wim Depoorter op 0476/21.75.00, Carine Parent op 0476/67.91.44 of via vleteren@vtbkultuur.be. Een ticket voor de coronaveilige kermis kost tien euro voor volwassenen en acht euro voor kinderen jonger dan 12 jaar. In je ticket zit een smulbak met drankje inbegrepen. Je inschrijving is pas definitief na betaling bij vtbKultuur Vleteren op rekeningnummer BE73 7390 1880 4560 met vermelding van het aantal volwassenen en kinderen.