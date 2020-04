Infovergadering Vroonhofsite uitgesteld Laurie Bailliu

27 april 2020

14u41 0 Poperinge De infovergadering over de Vroonhofsite van 5 mei, zoals aangekondigd in de Stadskrant, gaat niet door. Het Poperingse stadsbestuur verwacht in juli een nieuwe datum te kunnen prikken.

Het tweede participatiemoment over het masterplan voor de Vroonhofsite zal op een later tijdstip plaatsvinden. Eerder werd in de Stadskrant aangekondigd dat de infovergadering zou plaatsvinden op 5 mei, maar door de coronamaatregelen kan die vergadering niet doorgaan. Het plan was dat het studiebureau en het Poperingse stadsbestuur de eerste concrete pistes zouden toelichten, met achteraf kans tot inspraak. “We hopen dat de vergadering nog zal kunnen plaatsvinden, maar dat zal vermoedelijk pas begin juli zijn, met respect voor de coronamaatregelen”, zegt Bart Wemaere, beleidscoördinator Vrije Tijd. “We werken aan een concept dat toelaat dat individuele bezoekers uitleg krijgen en we dus geen grote groep ineens moeten informeren. In elk geval doen we er alles aan om die inspraakactie te laten plaatsvinden, dit dossier is te belangrijk voor onze stad en streek.”